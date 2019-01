Colruyt-personeel vindt tien kilo cocaïne met straatwaarde van 500.000 euro tussen biobananen DSS

25 januari 2019

19u07 0 Sint-Truiden In de Colruyt in Sint-Truiden is vanmorgen zo’n 10 kilo cocaïne gevonden tussen de biologische bananen. Winkelpersoneel vond het pakket voor openingstijd tijdens het uitpakken van de bananen.

Woordvoerder Hanne Poppe van de Colruytgroep bevestigt het feit dat er vanmorgen bij het uitpakken van de biobananen een merkwaardige pakketje met een poederachtige substantie is aangetroffen tussen de bananen. “Zoiets is zeer uitzonderlijk. Wij hebben meteen de politie verwittigd en die heeft in alle vestigingen een controle uitgevoerd. Voor de rest werd er niets meer gevonden. Als ik mij niet vergis, komen die bananen uit Zuid-Amerika per containerschip.”

Straatwaarde 500.000 euro

Pieter Strauven van het Limburgse parket bevestigt dat het over een partij cocaïne van tien kilo gaat met een straatwaarde van 500.000 euro. “Het dossier is overgedragen aan de Federale Gerechtelijke Politie in Limburg. De zaak moet nu verder uitgeklaard worden.”