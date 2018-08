Chaussée d'Amour brengt 0 euro op NIEUW TAKSREGLEMENT DAT MEER MOEST OPLEVEREN, DOET HET OMGEKEERDE DIRK SELIS

30 augustus 2018

02u40 0 Sint-Truiden Wat eerst een detail in de jaarrekening van de stad leek te zijn, heeft afgelopen maandagavond op de gemeenteraad links en rechts toch wat wenkbrauwen doen fronsen. Het ging om de taks op de zogenaamde eroshuizen, die in 2017 om en bij de... 0 euro opbracht.

Schepen van Financiën Ingrid Kempeneers legde de jaarrekening maandagavond ter goedkeuring voor op de gemeenteraad.





"De inkomsten uit lokale belastingen dalen met 200.000 euro", klonk het. "Deze daling is te wijten aan het niet innen van de belasting op eroshuizen wegens juridische onzekerheid inzake de reglementen. Het bestuur wenste geen belastingkohier op te stellen voor deze reglementen, die via een rechtbank deels succesvol aangevochten werden." Anders gezegd: de stad Sint-Truiden mist 200.000 euro belastinginkomsten op de Chaussée d'Amour door een fout in een nieuw belastingreglement.





Wie in het verleden een bar met dames aan de Luikersteenweg in Sint-Truiden runde, betaalde elk jaar een extra belasting die - afhankelijk van de oppervlakte van het pand - ergens tussen de 5.000 en de 8.000 euro schommelde. Die zogenaamde erostaks stamt nog uit de tijd van oud-burgemeester Ludwig Vandenhove (sp.a) en werd in het leven geroepen ter compensatie van de overlast en criminaliteit die prostitutie met zich meebrengt. Maar heel wat uitbaters veegden hun voeten aan die verplichte taks.





Naar de rechtbank

Om meer inkomsten uit de bekende Chaussée te halen, besloot de Financiële Dienst van de stad Sint-Truiden om een nieuw belastingreglement op te stellen. De uitbaters gingen echter niet akkoord en trokken naar de rechtbank om hun gelijk te halen. Daarop besloot het stadsbestuur van lieverlee dan maar om geen belastingen meer te innen.





Dubieuze constructies

Maar nochtans klonk het in 2017 nog zelfverzekerd: "Van de 200.000 euro die vorig jaar (2016, red.) betaald moest worden, werd maar 140.000 euro geïnd", zei schepen van Financiën Ingrid Kempeneers toen. "Alles samen is er nog een openstaande schuld van 300.000 euro bij de stad. Het probleem is dat veel uitbaters zich achter stromannen en dubieuze constructies verschuilen, waardoor het vaak zeer moeilijk is om wanbetalers te vervolgen. Een wijziging van het belastingreglement moet het gemakkelijker maken om de fraudeurs te vervolgen. Als blijkt dat de uitbater van de bar onbekend is, kunnen we de belasting voortaan bij de huurder van dat pand vorderen. En als dat niet lukt, gaan we bij de eigenaar aankloppen."





Filip Moers, fractieleider van oppositiepartij sp.a, betwijfelde toen of er wel voldoende onderzoek aan het plan voorafgegaan was. Maar Kempeneers maakte zich sterk dat de maatregel juridisch waterdicht was. Niet dus, zo blijkt nu.