Celstraf na vernielen bushokje 29 juni 2018

Een 29-jarige Truienaar krijgt 18 maanden cel en een boete van 200 euro. Hij liep op 7 januari 2016 rond met heel wat agressie in zich. De man achtte het nodig een bushokje van De Lijn en een met palen in de grond vastgemaakt reclamebord te vernielen. Enkele weken later stal hij een handtas van een vrouw, en sloeg hij een familielid en een kennis. Op 18 augustus 2016 was de man ook nog eens weerspannig tegenover de politie. Aan de burgerlijke partij moet hij bijna 2.000 euro betalen. (BVDH)