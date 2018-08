Celstraf met uitstel voor Truiense dealer 02 augustus 2018

02u27 0

Een 42-jarige Truienaar dealde tussen 24 juni 2016 en 2 mei 2018 amfetamines.





De man was ook in het bezit van cannabis. Bovendien was de man al meermaals correctioneel veroordeeld geweest voor gelijkaardige feiten. Hij verklaarde ook te hebben verkocht aan anderen, maar zei dat dat niet op grote schaal gebeurde. Volgens de rechtbank is het duidelijk dat beklaagde nood heeft aan begeleiding en therapie.





De celstraf van achttien maanden werd dan ook met uitstel uitgesproken, evenals de geldboete van 8.000 euro. Wel moet de Truienaar zich aan de voorwaarden houden. (BVDH)