CD&V Limburg blaakt van onbescheidenheid: “Limburg, is een voorbeeld voor Vlaanderen” Dirk Selis

15 april 2019

17u43 0 Sint-Truiden “Limburg is geen provincie van extremen en witte konijnen, maar van redelijkheid en sterke lokale mensen. En dat is exact de beschrijving van onze kieslijsten voor 26 mei. We trekken met 16 burgemeesters, 17 schepenen, 2 deputés, 7 parlementsleden, 1 minister en heel wat gemeenteraadsleden naar de kiezer. Stuk voor stuk rasechte Limburgers met 1 gemeenschappelijke ambitie: de sterkst mogelijke Limburgse vertegenwoordiging in het Vlaamse en Federale parlement. Want het zal nodig zijn!” klonk het afgelopen weekend bij Wouter Beke (CD&V) tijdens een teambuilding tussen de Haspengouwse Bloesems.

Voor wie er nog aan twijfelt; 26 mei is ‘money-time’ voor CD&V Limburg. “Waar 14 oktober ging over lokale besturen en het al dan niet blijven bestaan van Limburg, zal het straks gaan over de Limburgse levenskwaliteit die achteruit gaat of toeneemt en verankerd wordt voor generaties. De échte inzet van de verkiezingen: de structurele onderfinanciering van Limburg stoppen. Het is overduidelijk dat partijen als N-VA en Open VLD niet willen raken aan de principes van het stedenfonds, voor hen moeten Antwerpen en de grootste centrumsteden de slokop blijven van het Vlaamse geld. Maar in het belang van alle Limburgse gemeenten en steden is dat niet langer tolereerbaar en moet dat veranderen.” zegt voorzitter Wouter Beke (CD&V).

Limburg is al langer dan vandaag een voorbeeld voor Vlaanderen

“Limburg is één van de meest fantastische plekken om te wonen, leven en werken. Door onze open en groene ruimte kunnen we genieten. Door ons reconversie-DNA en onze drang naar innovatie kunnen we leven. Wij vinden de balans tussen ecologie en economie. Mocht heel Vlaanderen evenveel geïnvesteerd hebben in groene energie als Limburg, dan hadden we vandaag geen kerncentrales meer nodig. Mocht Vlaanderen evenveel hebben ingezet op jobcreatie als Limburg de voorbije vijf jaar, dan zou de werkloosheid nog de helft meer zijn gedaald. En mocht Vlaanderen het Limburgse voorbeeld volgen inzake armoede, dan zou er een derde minder armoede zijn” legt Wouter Beke (CD&V) uit.

Fietsen en dan vlaai

“In Limburg wordt door de week gewerkt en op zondag, gewandeld, gefietst en nadien samen een stuk vlaai gegeten. Hier wordt ondernomen en geïnvesteerd en gedacht aan diegenen die het moeilijk hebben. Hier wordt samen geleefd. Niet de ene tegen de ander. Maar samen. Het Limburgse samenlevingsmodel is een voorbeeld voor Vlaanderen. En net dat willen sommigen ons afnemen. Willen we die balans blijven behouden, dan zal er fors geïnvesteerd moeten worden: in mobiliteit, in klimaat, in onderwijs en jobs, in veiligheid en in zorg. Anders dreigt het Vlaanderen in Limburg te worden, terwijl wij net Limburg in Vlaanderen willen zijn” vertelt Lode Ceyssens, die de Vlaamse lijst trekt.

Tien weken revolutie van de redelijkheid prediken

“Daarom moeten de sterkste Limburgers naar Brussel. Want wie Limburg zegt, zegt CD&V! Zij die écht begaan zijn met elke Limburger. Zij die vechten voor Limburg én niet als wolf in schaapsvacht Limburg willen inlijven als groene compensatie voor Vlaanderen” zegt Kamerlijsttrekker Wouter Beke (CD&V)

“CD&V-ers hebben in het verleden reeds bewezen dat zij het kunnen, en zij staan opnieuw klaar om het beste van zichzelf te geven. Harde werkers voor Limburg is wat het parlement nodig heeft. Want Limburg moet ook in de toekomst een voorbeeld blijven voor Vlaanderen. Dat is wat Limburg verdient,” aldus beide lijsttrekkers, en met hen de kandidaten van CD&V Limburg.

Meer over Limburg

politiek

Vlaanderen

verkiezingen