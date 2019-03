Carrefour-manager ontdekt ‘Too Good To Go’: “Klanten staan in de rij, we moeten nooit meer voedsel weggooien” Dirk Selis

14u43 2 Sint-Truiden In december betrapte Jonas Mariën, storemanager van Carrefour Market Brustem, een viertal mannen die de containers buiten het gebouw aan het doorzoeken was. Ze bleven verder zoeken, ook toen ze betrapt waren. Een van hen zwaaide zelfs met een mes. Dat zette Jonas aan het denken. Wat als hij nu eens helemaal geen voedsel hoefde weg te gooien?

“Ik voer met Carrefour al langer strijd op vlak van duurzaamheid en kwaliteit” zegt Jonas Mariën. “Lokaal verantwoord en duurzaam ondernemen, dat is eigenlijk wat we doen. Noem ons dus gerust een groene supermarkt. Zo hebben we een uiterst milieuvriendelijke verwarmings - en koelinstallatie. We besteden steeds meer schappen aan lokale producten. We promoten bioproducten zonder pesticiden en antibiotica. We vervingen als eerste retailer in de regio alle wegwerpplastic door milieuvriendelijke alternatieven. We vervangen straks ook alle wegwerpzakjes aan de kassa’s. In de groentenafdeling gebruiken we al lokale, papieren zakken of herbruikbare zakjes” vertelt Jonas.

“Maar dat we zoveel voeding moesten weggooien, zat mij niet lekker. En dat ze het zelfs met geweld uit de containers kwamen halen, was al helemaal te gek voor woorden. En toen ontdekte ik de app, Too Good To Go. De van oorsprong Deense start-up ging een goed jaar geleden in ons land van start. De app stelt ons in staat goed voedsel dat we anders zouden weggooien toch nog te verkopen. Voor een derde van de prijs. Voor 3,99 euro krijg je bijvoorbeeld een pakketje met minimale waarde van 12 euro dat bestaat uit een mix van producten die nog nog niet vervallen zijn. De klanten staan ervoor in de rij. Sinds we hiermee zijn gestart zijn we steeds binnen het uur uitverkocht en vermijden we zo dat er nog voedsel in de vuilnisbak belandt”, besluit Jonas.