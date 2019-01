Carl Nijssens geeft groen licht voor Sportpark Haspengouw op laatste werkdag Sportschepen Carl Nijssens neemt afscheid van het schepencollege Dirk Selis

07 januari 2019

18u08 0 Sint-Truiden Door de ondertekening van de overeenkomst met de S&R Group en de Stad Sint-Truiden wordt alles nu heel erg concreet voor Sportpark Haspengouw. De bouwvergunning is ingediend, het openbaar onderzoek wordt opgestart en als alles goed zit kunnen we starten met bouwen in het voorjaar.

Wildwaterkreek

“Het zwemgedeelte omvat een klassiek 25-meterbad voor de sportzwemmers. Dit bad zal met 8 banen breder zijn dan het huidige en beschikt ook over een zone met beweegbare bodem die ook als duikput kan fungeren. Omdat onze stad ook een zorgstad is, hebben we ook hier een therapiebad voorzien met over de volledige oppervlakte een beweegbare bodem en veel warmer water dan het sportbad. Dit bad is door deze bodem volledig toegankelijk voor mensen met een zorgbehoefte. Samenwerkingsverbanden met de zorginstellingen en revalidatiecentra werden reeds gezocht. Er komt ook een heus recreatief gedeelte met glijbanen, een wildwaterkreek, een kleuter- en peuterzone, beperkte wellness en een verwarmd buitenbad dat het hele jaar rond toegankelijk zal zijn.” vertelt sportschepen Carl Nijssens (CD&V).

Zwemvijver

Daarnaast wordt ook een ligweide voorzien voor de mooie zomerdagen en een natuurlijke zwemvijver die aansluiting geeft op het Sportpark Haspengouw. Het Sportpark Haspengouw krijgt 220 parkeerplaatsen voor de bezoekers. Naast een tennisclub en een hockeyveld kan je er ook een visvijver terugvinden, een speeltuin, beachsportvelden, een avonturentrail, groene wandel- en fietspaden. Een indoor sporthal, fitness en workoutzone, dans- en gevechtsportzaal en een mooie brasserie met terras op verdiep met uitzicht over het park.

Stadsontwikkeling

“Het huidige zwembad zal zolang mogelijk open blijven voor publiek terwijl aan de achterzijde het nieuwe wordt gebouwd. We voorzien de einde van de werken tegen eind 2020 of begin 2021. De realisatie van het volledige Sportpark Haspengouw hopen we klaar te krijgen in het voorjaar van 2021. Ik ben trots dat ik, als schepen van sport, een van de grootste investeringsdossiers van onze stad de afgelopen jaren heb kunnen opstarten, helpen trekken en nu ook mee op de rails zetten. Het gaat om een totale investering van 51 miljoen euro die samen gedragen wordt met de privépartner in een PPS constructie. Daarin zit het ontwerp, de bouw, onderhoud en exploitatie en de personeelskost van het hele project voor een periode van 30 jaar. Ook Sport Vlaanderen kende aan dit project eerder al de hoogste subsidie toe van 888.000 euro. Als we willen dat Sint-Truiden mensen aantrekt die in onze stad willen wonen én werken dan moeten we ook durven investeren in moderne faciliteiten voor sport en recreatie. Ook dat is stadsontwikkeling.” besluit de afscheidnemend schepen van Sport Carl Nijssens (CD&V).