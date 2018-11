Buurtbioscoop Ciné Cameo blaast 5 kaarsjes uit Nieuwste Trend: Opmars van de Buurtcinema Dirk Selis

30 november 2018

12u39 0 Sint-Truiden Peter van Ciné Cameo, regisseur Jan Verheyen en uitbater Trudo Carlier zijn bijzonder fier op hun retrozaaltje met balkon in Sint-Truiden. Jan schenkt de Limburgse première van Collega’s 2.0 aan Cameo. Na 5 jaar is deze kleine, oergezellige bioscoop met balkon een begrip in Haspengouw geworden. Eigenaar Trudo Carlier is dan ook tevreden met dit houten jubileum.

Jaarlijks brengen 40.000 filmliefhebbers een bezoekje aan de nostalgische filmzaal. Een bijzonder mooi cijfer, zeker als je weet dat de buurtbioscoop over slechts één zaaltje met 174 comfortabele plaatsen beschikt. Opvallend hier bij is het prijskaartje : bij de heropening had de Cameo de beste prijs van Vlaanderen met slechts 6,-€

“En ondanks drie prijsverhogingen bij onze collega’s gedurende de afgelopen 5 jaar is bij ons de prijs hetzelfde gebleven. Waar een kleintje “groot” kan in zijn. Ook in de toekomst heeft deze charmante cinema nog grootste plannen. Zo wordt de zaal in 2020 nog eens gerenoveerd en komt er een ultra moderne laser projector.” zegt eigenaar Trudo Carlier.

Opkomst van de buurtcinema

Jan Verheyen heeft een verklaring voor het succes van de buurtcinema Cameo: “Trudo is perfect aangesloten bij de trend van de opkomende buurtcinema. Door de digitale revolutie zijn alle films onmiddellijk verkrijgbaar voor alle cinemazaken, niet enkel de grote megaplexen. De prijs valt in zo’n buurtcinema dan ook weer reuze mee. En je kan er nog te voet of met de fiets naar toe. Geraak maar eens zonder auto tot aan die grote complexen. Die combinatie maakt het de ideale uitstap voor gezinnen. Dichtbij en toch geen bom geld kwijt. Maar zeker ook de gezelligheid en de magie van de buurtcinema, blijft toch iets speciaal.”

Jongensdroom

Vijf jaar geleden opende Trudo Carlier de oude cinemazaal op de Naamsevest. De succesvolle reisagent zag de kans om zijn jongensdroom te realiseren. Een eigen cinema uit baten met de films van zijn keuze. De Cameo op de Naamsevest, destijds één van de vijf filmzalen die Sint-Truiden rijk was, naast de Palace, de Lido, de Roxy en de Patria, was een begrip in het naoorlogse Sint-Truiden.

Videostar

Maar bij de komst van de videotheken in de jaren tachtig verdween de glorie van de gouden cinemajaren. Enkel Trudo bleef naar de Cameo trekken. “Als kind was ik een vaste bezoeker van de Cameo, die alleen op woensdagnamiddag, zaterdag en zondag open was”, zegt Trudo Carlier (46). “Op zondagnamiddag was ik vaak de enige betalende toeschouwer. Dan vroeg Raymond of ik om zes uur wilde terugkomen. Meestal was ik dan nog de enige klant, waarop de legendarische Raymond Christleven zuchtte: ‘Allez, ‘t is goed, kom maar binnen’. Ik heb daar veel films quasi alleen uitgezeten.”

Projectontwikkelaar

Maar in de jaren negentig ging de zaal onherroepelijk dicht. “Films stonden in die tijd op nog op zware spoelen. A-cinema’s zoals die in Hasselt hadden hun eigen kopie op een spoel staan, maar een cinema zoals de Cameo moest haar spoelen delen met andere bioscopen. Bij de zoveelste voorstelling hing de film half uit elkaar, wat de kwaliteit van de vertoning uiteraard niet ten goede kwam. Bovendien was er dan al een half jaar voorbij en was de film die je wilde zien allang uit op video.” zegt Trudo. “Toen de eigenaar het in 2013 wou verkopen hapte ik meteen toe. Ik wist dat er zeer kapitaalkrachtige projectontwikkelaar op uit was, maar onze liefde voor de cinema overwon het winstbejag. Daar zal ik die man trouwens altijd dankbaar voor zijn.”

Tromgeroffel

“We hebben bij de herinrichting gekozen voor een decor uit lang vervlogen tijden en wilden de sfeer van weleer meegeven’ Natuurlijk brachten we de de nieuwste technologie op het gebied van beeld en geluid. We investeerden zo’n 200.000 euro in de projector en het geluidssysteem.”

“Jan heeft ook inspraak in de inrichting van de zaal gehad. Hij weet als geen ander hoe een cinema-beleving het best wordt gecreëerd. We wilden vooral mensen die de cinema vergeten waren, nu weer een fijne avond bezorgen. Als de film begint, gaat het doek naar boven met het bijhorende magische tromgeroffel. Zo was het vroeger en ook die belevenis brengen we weer terug.” besluit Trudo Carlier