BUURT TEGEN FESTIVALTERREIN Dossier over Evenementensite Brustem gaat laatste ronde in Dirk Selis

20 december 2018

11u38 0 Sint-Truiden Rohnny Berden en Rob Hayen hebben namens de inwoners van de dorpen Kerkom en Bevingen op woensdag 19 december de laatste 93 bezwaarschriften tegen de uitbouw van het domein Brustem tot evenementensite overhandigd aan het stadsloket van Sint-Truiden. Ook de bezwaren van Natuurpunt Limburg en de Limburgse Milieukoepel werden gisteren aangetekend verstuurd. Of het dossier over die laatste bezwaren alsnog zal struikelen, ligt in handen van de Dienst Ruimtelijke Ordening.

De Stad Sint-Truiden wil het voormalige militaire vliegveld van Brustem, bij Sint-Truiden, vanaf volgend jaar gebruikt als festivalterrein. Herman Schueremans en Chokri Mahassine, organisatoren van Rock Werchter en Pukkelpop, kijken met een gezonde interesse naar het mogelijk grootste vergunde festivalterrein van Vlaanderen.

Na 10 jaar aanslepen, komt het dossier bijna aan de eidmeet. Met 90 hectare of 120 voetbalvelden beschikbare oppervlakte krijgt Brustem het grootste, vergunde, aaneengesloten festivalterrein in Vlaanderen - meer dan drie keer de grootte van dat in Werchter.

2 mega-events per jaar

“We hebben ervoor gekozen om er maximaal twee keer per jaar, twee weekends, een mega-evenement te laten doorgaan”, zegt schepen Pascal Vossius. “Dat het terrein slechts op 2,5 kilometer van het centrum van de stad ligt, is een enorme meerwaarde. Ook de verenigingen van Brustem en de rest van Sint-Truiden zullen betrokken worden in de organisatie van de campings en de drankenstands, om een centje mee te pikken.”

Witte Rook

“Eindelijk komt er witte rook. De weg was lang, maar ik ben zeer blij voor Sint-Truiden dat er nu een vergunning in zicht is. Kijk, wij waren tien jaar zeer geïnteresseerd, maar ondertussen is er een goede oplossing voor Rock Werchter gevonden. Dat neemt niet weg dat wij zeker voor andere muziekevenementen alle deuren openhouden. Of we nu volgend jaar al Bruce Springsteen tussen de Haspengouwse velden mogen verwachten? Ik denk dat we dit festival rustig moeten laten groeien tot welja... een klepper van formaat.” zegt Herman Schueremans.

Bewoners zijn tegen

Maar na de voorlopige aanvaarding in de gemeenteraad kwam er een openbaar onderzoek. Dat loopt nu af. Rohnny Berden en Rob Hayen : “Wij hopen, als vertegenwoordigers van de omwonenden van beide dorpen, dat de gemeenteraad, de bevoegde ambtenaren en de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening met professionalisme en betrokkenheid deze bezwaren behandeld. De laatste weken werd alles plots duidelijk nadat we begin december, op vraag van de buurtcomité’s, toelichting van de verantwoordelijke ambtenaren kregen over de precieze plannen van die de stad heeft met het domein Brustem. Hiervan zijn de omwonenden, die dit bezwaar indienen, erg geschrokken, zij wensen geen grootschalige evenementen in hun achtertuin. Die zullen hen onder andere ernstige geluids- en verkeershinder bezorgen met nog er boven op licht- en luchtpollutie. Wij hebben gekozen om in een rustige dorpsgemeenschap te wonen en dreigen nu het slachtoffer te worden van de negatieve effecten van dit grootschalig project op onze leefomgeving. Samen met de talrijke bezwaren die al eerder werden afgeleverd of aangetekend werden verzonden, geven wij een duidelijk signaal aan de stad, we hopen dan ook dat men tot inzicht komt en dit RUP niet uitvoert. “

Natuurpunt Limburg

Ook Natuurpunt zet zich af tegen de plannen om op het voormalig militair domein in Brustem een festivalterrein aan te leggen. Volgens de huidige plannen mogen er jaarlijks zes grote evenementen plaatsvinden, waarvan twee met maximaal 400.000 bezoekers. Daarnaast is nog een onbeperkt aantal evenementen tot 500 personen mogelijk. “Met opbouw en afbraak betekent dit concreet dat er ernstige hinder zal zijn van juni tot september. Dat valt niet te combineren met de aanwezige natuur, die is te is te waardevol om zomaar aan een festivalzone te verkwanselen”, zegt Jos Ramaekers van Natuurpunt Limburg, dat bezwaar aantekent. Die bezwaren van Natuurpunt Limburg en de Limburgse Milieukoepel werden gisteren aangetekend verstuurd.

‘Natuurgebied’ vertienvoudigt

Schepen van Ruimtelijke Ordening Pascal Vossius reageert : “Vandaag is er geen bescherming van de aanwezige natuurlijk waarden, niet door het gewestplan en niet door een aanwijzing als Europees beschermd gebied. Het RUP voorziet vooral ten zuiden van de hoofdstartbaan één grote oppervlakte aaneengesloten bestemming natuurgebied. De uitbreiding van de oppervlakte met bestemming ‘natuurgebied’ of ‘zone voor graslanden’ is zeer positief. Een grote oppervlakte aaneengesloten natuurgebied wordt op deze manier planologisch gecreëerd en juridisch beschermd. Dit RUP en de samenwerking met ANB is de beste garantie voor de natuur. De totale oppervlakte met als bestemming ‘natuurgebied’ vertienvoudigt bijna van 13 ha naar 113,5 ha.”

Procedure

De dienst Ruimtelijke Ordening moet nu zijn werk doen, en na advies ook de GECORO gaat het via het schepencollege naar de gemeenteraad voor definitieve aanvaarding. Afwachten ook of de N-VA op dezelfde lijn zit als de huidige schepen van Ruimtelijke Ordening Pascal Vossius, die uit het schepencollege verdwijnt. Daar zal de Limburgse deputatie zijn definitief oordeel uitspreken. Sint-Truiden moet dus nog even in spanning afwachten voordat het “The Boss” mag ontvangen.