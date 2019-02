Buurt ongerust over testbaan van Punch Power: “Dan hebben we hier de hele dag te kampen met geluidsoverlast en luchtvervuiling” Dirk Selis

28 februari 2019

16u57 0 Sint-Truiden De testbaan van Punch Powertrain komt definitief naar Sint-Truiden. Meteen een garantie dat het bedrijf zich verder in Sint-Truiden verankert. Waar de testbaan komt, staat nog niet vast. Woensdag heeft de afdeling Ruimtelijke Planning van de provincie Limburg een infomoment georganiseerd. En die verliep tumultueus, want de inwoners van de Zepperenweg en Boutershoven zijn ongerust.

Punch Powertrain, producent van automatische versnellingsbakken, heeft nood aan een eigen testbaan. Het gebruikt nu een deel van de landingsbaan van het vliegveld van Brustem, maar het transport van testwagens van en naar Brustem is tijdrovend en omslachtig. Op een perceel van 16,5 hectare wil Punch Powertrain een kombaan, vergelijkbaar met het ovaal op de testbaan van Ford in Lommel, van 1,5 kilometer lang en twaalf meter breed aanleggen. Daarnaast wil het bedrijf ook kantoren en werkplaatsen bouwen en een parking voor vijfhonderd testwagens. Omdat het vaak om geheime projecten gaat, moet het terrein ook goed afgeschermd worden.

Gouverneur

De komst van die testbaan bleef echter maar aanslepen. Directeur Cor van Otterloo van Punch Powertrain ging uiteindelijk bij gouverneur Herman Reynders aan de alarmbel trekken toen hij zag dat het dossier van het kastje naar de muur werd gestuurd. “Tussen discussies over zeldzame grassoorten, een droneport, een festivalterrein en lieftallige konijntjes dreigde de testbaan te verzanden in een praatbarak. Ik heb Herman aangesproken en hem gevraagd de zaak te ontmijnen en dat heeft hij dan ook keurig gedaan.”

“Waar de testbaan zal komen, is nog niet zeker. We onderzoeken vier locaties: domein Brustem, de Kapelstraat, het gebied tussen de Tongersesteenweg, Vliegveldlaan en Luikersteenweg en het gebied tussen de N80-Zepperenweg”, verduidelijkt gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors (CD&V).

Luchtvervuiling

De bewoners tussen de N80 en de Zepperenweg zijn alvast niet de spreken over een mogelijke komst van de testbaan. “Dit betekent dat er elke dag van 8 tot 17 uur auto’s tegen 160 kilometer per uur op die baan zullen worden getest. Met alle geluidsoverlast en luchtvervuiling tot gevolg. We raken langzaam, maar zeker ingesloten door de industrie. Onze toekomst ziet er allesbehalve rooskleurig uit. We hebben nog tot 28 maart om bezwaren in te dienen en daarom nodigen we de buurtbewoners uit om samen een actieplan op te stellen. Die testbaan hoort thuis op een industrieterrein en niet in een woonwijk”, foeteren de buurtbewoners.

2.300 jobs

Burgemeester Veerle Heeren sust: “Wij zullen de belangen van onze inwoners verdedigen en de leefbaarheid als belangrijkste criterium hanteren. Maar de realisatie van de testbaan is goed voor 2.300 werknemers en die jobs zijn ook broodnodig.”