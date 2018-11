Buschauffeur Chris Matterne redde het leven van baby Marie: “Ik heb gedaan wat iedereen zou doen” Dirk Selis & Birger Vandael

05 november 2018

16u01 0 Sint-Truiden De korte plaspauze van buschauffeur Chris Matterne redde dinsdag 18 augustus 2015 het leven van baby Marie. “Op dat moment was ze licht onderkoeld”, gaf de procureur tijdens de zitting aan. “Ze is nu gezond, maar dat had anders kunnen aflopen.”

Marie werd na de geboorte achtergelaten in de buurt van een bushalte in Sint-Truiden. Niet in het volle zicht, maar tegen een muurtje langs een gracht. De vrouw dacht dat ze daar wel snel gevonden zou worden door mensen die aan de fruitplantage passeerden. Gelukkig stopte Matterne juist op die plek en hoorde hij de baby wenen. “Het belangrijkste is dat Marie het goed maakt”, blikt hij vandaag terug. “Ik heb toen gedaan wat iedere mens gedaan zou gedaan hebben. Wat er zich in het hoofd van die vrouw heeft afgespeeld, dat is voor psychiaters om te doorgronden en rechters om over te oordelen. Het is niet aan een buschauffeur om zich hierover uit te spreken.”