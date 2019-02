Burgemeester zwicht voor Horecabazen: Toch terrassen in Sint-Truiden Cafébaas Vic Brugmans: “Af en toe moeten ze eens luisteren naar het gezond verstand van een Truiense cafébaas” Dirk Selis

16 februari 2019

15u44 3 Sint-Truiden Gisteren moesten cafébaas Vic Brugmans (68) en zijn collega’s van de Truiense Grote Markt nog wachten tot 15 maart om hun terrassen buiten te zetten, vandaag heeft burgemeester Veerle Heeren (CD&V) dan toch haar toestemming gegeven. Voortschrijdend inzicht, heet zoiets of is er toch meer aan de hand?

De reden van het voor de Truienaren onbegrijpelijk verbod lag in een ingewikkeld reglement vervat. In 2016 werd er vanuit de stad Sint-Truiden een concessieovereenkomst gesloten tussen het Autonoom Gemeentebedrijf AGOST en de stad Sint-Truiden waarbij een gedeelte van het openbaar domein, gelegen Grote Markt, in concessie werd gegeven aan AGOST om te bestemmen als 4-seizoensterras en zomerterras. In de overeenkomst werd opgenomen dat de losse zomerterrassen konden geplaatst worden van 15 maart tot 15 oktober. Op 30 april 2018 werd na grondig overleg met de horeca-uitbaters en de stad op de gemeenteraad beslist om onder andere het seizoen van de losse zomerterrassen uit te breiden van 15 maart tot 1 november.

“Af en toe moeten ze eens luisteren naar het gezond verstand van een Truiense cafébaas die hier al veertig jaar actief is, en dan komt het allemaal wel in orde”

Onwrikbare schepen van middenstand

“Met het uitzonderlijke mooie weer van dit weekend en de komende dagen krijgen we natuurlijk de vraag van de horeca om hun zomerterrassen te mogen plaatsen. We hebben alle begrip voor deze vraag, alleen worden wij ook als stadsbestuur geconfronteerd met een gemeenteraadsbesluit en een concessieovereenkomst die we niet zomaar naast ons neer kunnen leggen, “ klonk het vandaag bij de gisteren nog onwrikbare schepen van Middenstand en Handel Jos Pierard. Wat een nachtje erover slapen al niet kan doen.

Burgemeestersbesluit

“De enige manier om een uitzondering toe te staan op dit reglement is via een burgemeestersbesluit,” zegt burgemeester Veerle Heeren die vandaag een uitzondering maakte op haar eigen onbegrijpbaar reglement. “Gezien de uitzonderlijke weersomstandigheden heb ik dit burgemeestersbesluit vandaag genomen zodat de horeca vanaf vandaag na de wekelijkse Haspengouwmarkt zijn terrassen kan uitzetten. We zijn ervan overtuigd dat heel wat Truienaren en bezoekers met dit mooie weer een bezoek zullen brengen aan de stad. Kom dus naar onze Grote Markt en doe je eerste vitamine D op waar we met z’n allen zo naar hunkeren.”

Brief dinsdag al getekend

De gemeenschapswachten die gisteren nog met een boete van 350 euro zwaaiden, brachten vandaag de horeca-uitbaters persoonlijk op de hoogte brengen van dit besluit, vreemd genoeg met een brief die al op dinsdag 12 februari 2019 getekend was. “Ook de communicatie van N-VA-schepen Jelle Engelbosch strookte niet met de stadscommunicatie. Die liet gisteren optekenen dat er voor hem geen enkel probleem was om de terrassen buiten te zetten. Het was duidelijk de bedoeling om dinsdag al de brief rond te dragen, maar de N-VA heeft bot gevangen bij zijn coalitiepartners. Na anderhalve maand is het dus al boel binnen de meerderheid, dat belooft” vertelt oppositieleider Filip Moers (sp.a).