Burgemeester vergeet wet na te lezen: dan toch geen Nina Derwaelstraat in Sint-Truiden “Naam van een nog levende persoon mag niet worden gebruikt” Dirk Selis

14 februari 2019

18u40 0 Sint-Truiden Wereldkampioene Nina Derwael moet al wachten tot ze olympisch kampioen wordt vooraleer dat ze een dotatie van haar stad krijgt. Nu komt de beloofde straat of plein met haar naam er ook al niet. De wet zegt immers dat de naam van een nog levende persoon niet mag worden gebruikt.

Het was een fiere burgemeester Veerle Heeren die op een natte novemberdag voor een talrijk opgekomen menigte van op het podium op de Groenmarkt aankondigde dat Nina Derwael een plein of straat naar haar vernoemd ging krijgen. Nina genoot zichtbaar van de appreciatie van de fans in haar thuisstad. “Ik ben blij dat men in Sint-Truiden zo heeft meegeleefd”, zei Derwael toen. Nu blijkt dat de burgemeester zich vergist heeft. Nina moet overlijden, vooraleer ze een straatnaam krijgt.

Wachten op de Spelen

Sinds die tiende november verslikte de stad Sint-Truiden zich herhaaldelijk in haar eigen communicatie over Nina Derwael. Zo wou het 84-jarige gemeenteraadslid en oud-burgemeester Jef Cleeren (CD&V) Nina financieel een duwtje in de rug geven: “Eindelijk hebben we iemand in onze stad die op sportgebied de absolute top bereikt heeft. De nationale en internationale prijzen volgen elkaar op. Je moet het maar doen, hè. Maar als het op de centen aankomt verdient een wereldkampioene als Nina minder dan een spits in derde amateur. Sint-Truiden moet haar verantwoordelijkheid daar in nemen. Ik vind dan ook dat we die toelage van 2.500 euro moeten verdubbelen. We geven al zoveel uit aan van alles en nog wat, dat ze Nina nu maar eens iets geven”, zegt hij.

De brave man werd door Veerle Heeren teruggefloten. “Tja, ik heb daar een stevige discussie over gehad binnen mijn eigen fractie. Zo goed als iedereen is daar tegen. Ik moet wachten tot ze olympisch kampioen wordt om mijn voorstel in te dienen. Zo’n kampioene, niet te geloven”, reageert het raadslid verveeld.

Geen levende persoon

Maar nu blijkt de Nina Derwaelstraat of Nina Derwaelplein er ook niet te komen. De Belgische wetgever is daarover zeer duidelijk en stipuleert: ‘Bij het vaststellen van de naam van openbare wegen en pleinen of het wijzigen van deze naam wordt bij voorkeur geput uit gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde. De naam van een nog levende persoon mag niet worden gebruikt.’ Met andere woorden Nina moet eerst overlijden vooraleer er sprake kan zijn van een Nina Derwaelstraat of plein.

Waardig alternatief

Oppostieraadslid Ludwig Vandenhove (sp.a) had het zien aankomen: “Ik begrijp niet dat een burgemeester zoiets niet weet. Jammer en pijnlijk, maar een straat of plein is dus niet mogelijk voor Nina. Dat komt ervan als je om de haverklap dingen wil aankondigen zonder dat je weet of het volgens de wet kan. Belangrijker is die dubbele dotatie, wij gaan voorstellen dat Nina die alsnog kan ontvangen en ondertussen denken we na over een waardig alternatief.” De stad Sint-Truiden wenste niet te reageren.