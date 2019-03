Burgemeester beslist zondagavond of Truiense carnavalstoet doorgaat DSS

Maandag lijkt het onstuimig weer te worden met een vrij krachtige tot krachtige wind van 5 tot zelfs 6 beaufort en zeer veel regen. Niet meteen ideaal weer om een carnavalsstoet in te laten doorgaan. Op een veiligheidsoverleg is vanmiddag afgesproken dat de burgemeester zondagavond een beslissing zal nemen over de carnavalstoet op maandag 4 maart. De weersomstandigheden worden constant opgevolgd door de organisatie en de veiligheidsdiensten.

zondagavond om 18u30

De veiligheidscel komt op zondagavond om 18u30 een laatste keer samen. Dan zal aan de hand van de laatste weersvoorspellingen en in samenspraak met de veiligheidsdiensten een beslissing genomen worden over het al dan niet laten doorgaan van de stoet.