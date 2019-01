bpost gaat zes postbussen in Sint-Truiden verwijderen DSS

21 januari 2019

09u25 0 Sint-Truiden Omdat het aantal brieven vermindert, verkleint bpost ook het netwerk van rode postbussen. In Sint-Truiden worden in maart 6 exemplaren verwijderd. Zo blijven er nog 52 rode postbussen over.

bpost laat weten dat het de afgelopen 5 jaar de hoeveelheid brieven (zowel zakelijke en particuliere post als vanwege de overheid) zag dalen met 20 procent. Daarom wordt over heel Vlaanderen het netwerk van rode brievenbussen aangepast. Daarbij worden de minst gebruikte brievenbussen verwijderd terwijl bpost voldoende bereikbaarheid wil blijven garanderen. In Sint-Truiden verdwijnen de brievenbussen in de Kampveld, Luikersteenweg 30, Naamsesteensweg 448, Ridderstraat, Stippelstraat en Tongersesteenweg 105.