Boze Charltonfans bekladden huizen van Roland Duchâtelet: ‘Just sell the club’ en ‘Fuck off Roland’ Dirk Selis

25 februari 2019

13u39 0 Sint-Truiden Furieuze Charltonfans hebben in de nacht van zondag op maandag verschillende eigendommen van ondernemer Roland Duchâtelet met graffiti beklad. De boodschappen laat niets aan de verbeelding over. ‘Just sell the club’ en ‘Fuck off Roland’. De vandalen willen dat Duchâtelet zich terugtrekt uit de Londense voetbalclub Charlton Atletic. Maar vooral willen ze dat hij de beloofde bonussen aan zijn personeel uitbetaalt.

‘CAFC (ofwel Charlton Atletic Football Club) say: fuck off RD’, staat er te lezen op de garagepoort van Duchâtelets vroegere villa vlak bij het stadion. Ook op de Kleine Markt op de site van Stayen werden ramen met graffiti besmeurd. En in de sleutelgaten van de horecazaken van Stayen werden tandenstokers gestoken en afgebroken.

Londenaar John Barns, die vorig jaar in oktober nog de politieke partij ‘Roland Out Today’ oprichtte, heeft er naar eigen zeggen niets mee te maken. “Ik keur deze actie zeker af. Maar wij willen wel de Truienaren waarschuwen voor de persoon Roland Duchâtelet. Hij heeft onze fiere voetbalclub verwoest en de sociale cohesie van onze club vernietigd. Hij heeft ons op ons hart getrapt en dat nemen wij Britten niet. Daarom gaan we hem bestrijden in zijn eigen achtertuin. Maar niet op zo’n manier. Wij gaan nog even afwachten of hij de beloofde bonussen gaat uitbetalen. Zo niet plannen wij acties in Sint-Truiden.”

Zakenman Duchâtelet, ex-eigenaar van STVV, nam vier jaar geleden de Londense club over. Sindsdien sukkelt de club van de ene crisis in de andere. Charlton kampt met een jaarlijks omzetverlies van om en bij de 10 miljoen pond. Dus introduceerde Duchâtelet besparingsmaatregelen. Die zijn zo drastisch, zo meldde de ‘Daily Mail’ vorige week, dat de club zelfs geen WC-papier meer koopt voor de toiletten in het stadion. Roland Duchâtelet zelf wilde niet reageren: “Ik ga die mannen niet belangrijker maken dan ze zijn. Daar zijn ze net naar op zoek, aandacht van de media.”

De lokale politie bevestigt dat er aangifte is gedaan voor vandalisme. Het onderzoek naar de daders loopt nog, maar dat het om misnoegde supporters van Charlton gaat, ligt voor de hand.