Boom omkappen? Dat kost dan 50 euro tot nieuwe er staat Stad zet licht op groen voor verplichte waarborg voor kap en herplanting van hoogstambomen Dirk Selis

29 januari 2019

15u47 0 Sint-Truiden Met een nieuw waarborgsysteem wil het stadsbestuur van Sint-Truiden ervoor zorgen dat er meer hoogstambomen heraangeplant worden. Bij een kap is er voor iedere boom een bedrag verschuldigd. Dat wordt pas teruggestort als er effectief nieuwe exemplaren voor in de plaats kwamen.

De gemeenteraad van Sint-Truiden gaf maandag groen licht voor een nieuw reglement dat de hoogstambomen op het grondgebied bijkomend moet beschermen. Door een verplichte waarborg te verbinden aan de kap en heraanplant, heeft het stadsbestuur een extra instrument om af te dwingen dat deze kenmerkende elementen niet uit het Haspengouwse landschap verdwijnen. “Om veiligheids- of andere redenen is een kap van hoogstambomen soms echt te rechtvaardigen. Hiervoor is weliswaar een vergunning nodig, die altijd voorziet in een heraanplant. Om ervoor te zorgen dat die heraanplant effectief gebeurt, gaan we voortaan een waarborg aanrekenen. Die wordt pas teruggestort als we zien dat er effectief nieuwe hoogstambomen staan. Dat is een extra stimulans die meteen heel motiverend werkt”, zegt schepen van Landbouw en Fruitteelt Hilde Vautmans.

Drie jaar tijd

Het waarborgbedrag is afhankelijk van de hoeveelheid aan te planten bomen. Per boom is een bedrag van 50 euro verschuldigd, met een minimum van 500 euro. Het tarief per boom verdubbelt als bleek dat, ondanks de verplichting, toch geen vergunning aangevraagd werd. Aanvragers hebben drie jaar tijd om de terugbetaling te bekomen. “Hoogstamfruitbomen zijn net zo goed als onze middeleeuwse evenementen of Grote Markt met onze stad verbonden. Ze zijn deel van ons erfgoed en dat willen we natuurlijk zo goed mogelijk in ere houden. De nieuwe waarborgregeling zal ons hier op een eenvoudige én effectieve manier mee kunnen helpen”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

Boerenbond

Vanessa Saenen, woordvoerder van de Boerenbond, reageert voorzichtig: “Wanneer in de vergunning staat dat men de gekapte bomen dient te vervangen dan ziet de Boerenbond daar op zich geen probleem in om hiervoor een waarborg te vragen die dan wordt terugbetaald wanneer men hieraan voldaan heeft. Het gaat wel over minimum 500 euro. Wat veel geld is. Vreemd lijkt ons wel dat de aanvrager onmiddellijk en vooraf dient te betalen ook al heeft die nog geen boom gekapt. Het kan zijn dat je een vergunning vraagt en uiteindelijk toch niet kapt. We zouden het logischer vinden moest de vergunningsaanvrager maar dienen te betalen op het moment dat hij daadwerkelijk gaat kappen”.

Boerenverstand

Fruitteler Theo Billen uit Sint-Truiden begrijpt er niets van. “Dat men in plaats van de boeren weer op kosten te jagen, eens zijn of haar boerenverstand gebruikt. Waarom moeten wij, die het al zo moeilijk hebben, nu nog minimum 500 euro betalen om onze eigen bomen te kappen als ze ziek zijn. Ik begrijp dat men dat voor de toeristen wil doen, waarom geen perceel per kerkdorp aanplanten. Dat moet dan wel goed verzorgd worden, niet dat het tussen de netels staat te verkommeren zoals nu vaak het geval is.”

Piet Porrey van Fruitdomein Truilingen draait de zaak om. “ Beloon de boer die nog een hoogstamboomgaard wilt zetten in plaats hem te plagen met een dure waarborg. We hebben begrip voor de toeristische waarde van de hoogstamboomgaarden, maar die zijn allang niet meer rendabel. De overheid zou die boer die daar nog aan wil beginnen moeten ondersteunen.”