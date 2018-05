Boetiek even ontruimd voor verdachte gasgeur 17 mei 2018

02u48 0 Sint-Truiden De boetiek MS Mode aan de Luikerstraat in het centrum van Sint-Truiden is gistermiddag even ontruimd voor een verdachte gasgeur. Enkele mensen lieten ook weten dat ze zich erg onwel voelden. Brandweerzone Zuid West Limburg snelde daarom met een ambulance ter plaatse.

Het personeel en klanten gingen intussen uit voorzorg buiten staan. Ondertussen snelde brandweerlui naar het pand om binnen metingen te doen. De lokale politie sloot even de omgeving af voor alle verkeer. Maar uit de meetresultaten bleek al vlug dat er geen gaslek kon zijn. Na een zoektocht ontdekten de hulpdiensten dat de indringende geur uit een riooldeksel naar boven kwam, en zo in de winkel terecht gekomen was. Het alarm werd woensdag daarom meteen weer afgeblazen. Mogelijk is er in de buurt iets fout gelopen tijdens de wegwerkzaamheden aan de Luikerstraat. De brandweer zorgde nog voor een voldoende verluchting van het winkelpand, waarna de boetiek in de namiddag weer open kon voor het publiek.





Enkele mensen werden wel ter plaatse onderzocht. Zij waren misselijk geworden door het inademen van de dampen. Eén vrouw werd gisteren ook voor een controle naar het ziekenhuis gebracht, maar zij kon later op de dag alweer naar huis. (RTZ)