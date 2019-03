Bloesems zijn dit jaar uitzonderlijk vroeg door winterhittegolf “Volg de ontwikkelingen op de online Bloesemmeter!” Dirk Selis

20 maart 2019

17u16 0 Sint-Truiden Deze week breekt de lente aan. In Sint-Truiden beginnen ze dan te dromen van de zee van witte of roze bloemetjes aan de fruitbomen. Maar wanneer precies staan die bloesems nu in bloei? Dit jaar zal dat alleszins uitzonderlijk vroeg zijn. Toerisme Sint-Truiden lanceert daarom nu al zijn Bloesemmeter. Hierlangs kan je de ontwikkelingen van de bloesemknoppen continu volgen.

Het gure weer van de voorbije weken doet misschien anders vermoeden, maar de bloesems staan echt wel op het punt om open te gaan. Meer zelfs, de Haspengouwse fruitbomen zullen dit seizoen beduidend vroeger dan anders in bloei staan. Ondanks de regen en de wind waren de temperaturen in februari en maart namelijk bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Met dan aan de winterhittegolf van februari.

Trendsetter

Toerisme Sint-Truiden zet daarom ook twee weken vroeger dan gepland de Bloesemmeter online. Hierop kunnen inwoners, bezoekers en andere geïnteresseerden de stand van zaken volgen van de knoppen aan de kersen-, peren- en appelbomen. Om de andere dag verschijnt een nieuwe update in de vorm van een fotoverslag van het Proefcentrum Fruitteelt.

“Via de Bloesemmeter kan je perfect inschatten wanneer de bloesems op hun mooist zullen zijn. De kersen en de peren zijn trouwens eerst aan de beurt, hierna volgen de appels. Zo weet je ook meteen wanneer je best je trip naar onze mooie streek inplant. Tijdens de hoogdagen maken trouwens zo’n 10.000 mensen gebruik van deze tool. Dat succes is ook anderen niet ontgaan. Zo wordt de toepassing gepromoot door gemeenten rondom ons en verwijst zelfs Toerisme Limburg ernaar op zijn website. Met de Bloesemmeter zijn we dus echt een trendsetter en nemen we duidelijk onze rol op als hoofdstad van Haspengouw”, vertelt schepen van Toerisme Hilde Vautmans.

Bloesemprogramma

Wat er tijdens het komende bloesemseizoen zoal te beleven valt in Sint-Truiden en de omringende regio, wordt op vrijdag 29 maart bekendgemaakt. Dan stelt het stadsbestuur zijn vernieuwde en uitgebreide bloesemprogramma voor. Dat loopt ook dit jaar over van allerlei leuke nieuwtjes. “We zijn alvast klaar om de duizenden bloesemtoeristen een fantastische tijd te bezorgen in de bloeiende en fruitige hoofdstad van Haspengouw”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

Wie de stand van zaken van de Haspengouwse fruitbloesems zelf wil opvolgen, vindt vanaf nu om de twee dagen een nieuwe update op www.visitsinttruiden.be/bloesemmeter.