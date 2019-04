Bloesems lokken ook tijdens frissere weekend duizenden bezoekers:“Verblijfstoerisme in opmars, logies nagenoeg volzet” Dirk Selis

15 april 2019

10u31 1 Sint-Truiden Van overal in het land zakken bezoekers af naar de Haspengouwse contreien om te genieten van de mooie uitzichten, gezellige bloesemterrassen en lekkere streekproducten. Ook het voorbije weekend - met het koelere weer - hebben heel wat toeristen de fleurige fruitlandschappen doorkruist. Het bloeiende verblijfstoerisme speelt hierbij een cruciale rol.

Ondanks het frissere weer, lokte de fruitbloesems ook tijdens het tweede weekend van de paasvakantie heel wat bezoekers naar de hoofdstad van Haspengouw. “Zo bleek het ook met een warme jas best gezellig aan de bloesemterrassen. De BFV Bloesembar in Velm lokte de voorbije week meer dan 3.700 bezoekers, aan Le Bon Vinvant in Zepperen kwamen er in diezelfde periode zowat 4.000 mensen langs en bij Pipo in Kerkom waren ze zondag met ruim 1.000”, zegt schepen van Toerisme Hilde Vautmans.

In de watten gelegd

Dat de terugval van de lente de bezoekers duidelijk niet afschrikt om van de vluchtige natuurpracht te genieten, komt deels door het verblijfstoerisme dat de jongste jaren bijzonder in opmars is. “Uit cijfers blijkt dat bijna alle hotels, B&B’s en vakantiewoningen in de bloeiende fruitstreek volledig volzet zijn. De prachtig witte en zachtroze bloesems lokken elk jaar duizenden dagjestoeristen. Maar om helemaal tot rust te komen en optimaal te genieten van het idyllische landschap, kunnen ze natuurlijk ook blijven overnachten”, verduidelijkt schepen van Toerisme Hilde Vautmans. “Onze stad telt tal van prachtige verblijfaccommodaties waar toeristen in de watten worden gelegd. Door de gastvrijheid en goede service die ze krijgen van de uitbaters, kunnen ze zich ook bij mindere weersomstandigheid prima vermaken tussen de bloesems”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.

Gunstige weersvoorspellingen

Wat dat weer betreft, ligt er gelukkig wel beterschap in het verschiet. De voorspellingen voor de tweede vakantieweek zijn zeer gunstig. Het verlengde paasweekend - net het moment dat de bloesems op hun mooist zijn - wordt het dus volop genieten van de zon én de fleurige landschappen.

Wat er allemaal nog te beleven valt, is terug te vinden op www.visitsinttruiden.be.