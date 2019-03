Binnenkort onbemande tractor aan het werk in de fruitplantage Dirk Selis

01 maart 2019

17u29 0 Sint-Truiden Een onbemande tractor die in het voorjaar fruitbomen behandelt en in het najaar peren plukt terwijl waardevolle data voor de fruitteler worden verzameld. Met de opkomst van gps-gestuurde tractoren en ‘slimme’ datasystemen zijn deze volledig autonome landbouwwerktuigen binnenkort binnen handbereik.

Het strategisch onderzoekscentrum voor de Maakindustrie Flanders Make, machinebouwers BAB Bamps en Octinion Agriculture en het Proefcentrum voor de Fruitteelt (pcfruit) gaan in het EFRO-project ‘Autofruit’ bestaande technologieën combineren en verder verfijnen om tot nieuwe geautomatiseerde systemen te komen die het werk van de fruitteler aanzienlijk verlichten. Met de steun van Europa zullen ze twee zelfrijdende platformen ontwikkelen die een reeks van handelingen in de appel- en perenteelt kunnen automatiseren. “Dit zorgt voor een nieuwe doorbraak in de technologische en digitale evolutie die onze land- en tuinbouw momenteel ondergaat”, aldus gedeputeerde van Landbouw Inge Moors. “De Limburgse fruittelers zullen daarbij het voorrecht hebben om de innovatieve technologieën meteen toe te passen op het eigen bedrijf.”

Aanzienlijke besparing

De Vlaamse fruitteelt is een belangrijke economische sector. Haar productiewaarde komt jaarlijks uit op 400 miljoen euro en is het resultaat van de combinatie van vakkennis en ondernemerschap. De bedrijfsactiviteiten bestaan vaak nog uit handenarbeid met de fruitpluk als piekperiode. Maar ook het onderhoud van de bomen en het bestrijden van ziektes en onkruid zijn erg arbeidsintensief. Fruittelers moeten elk jaar zoeken naar duizenden seizoensarbeiders om het fruit tijdig geplukt te krijgen. “Het vinden van het juiste personeel wordt ieder jaar moeilijker,” aldus Inge Moors, voorzitter van pcfruit en gedeputeerde van landbouw.

Praktijkklare toepassingen

Nu de nauwkeurigheid van gps-systemen sterk verbeterd is en de trackers betaalbaar zijn, kan een zelfrijdend platform voor de fruitteelt snel realiteit worden. Het strategisch onderzoekscentrum voor machines, voertuigen en fabrieken van de toekomst Flanders Make heeft met zijn vestiging in Lommel heel wat kennis en expertise van zelfrijdende technologie in huis. Maar om daadwerkelijk autonome voertuigen voor de fruitteelt te ontwikkelen moeten eerst de gebruikersvereisten grondig in kaart worden gebracht. Nadat Proefcentrum Fruitteelt met een selecte groep van fruittelers de specificaties voor het voertuig heeft opgelijst, zullen de projectpartners de vertaalslag naar praktijkklare toepassingen proberen te maken. BAB Bamps uit Sint-Truiden heeft een sterke faam in het bouwen van werktuigen en voertuigen in de sector. Dat zal helpen de ideeën om te zetten in gebruiksvriendelijke platformen.

“In eerste instantie zullen we ons toeleggen op de meest arbeidsintensieve taken zoals gewasbescherming, onkruidbestrijding en grasstrokenbeheer. Verder wordt onderzocht op welke manier autonome voertuigen kunnen ingezet worden tijdens de pluk. Ook het uitvoeren van bepaalde inspecties zoals plaagdetectie en oogstinschatting komen aan bod”, aldus Dany Bylemans, directeur pcfruit.

Het project Autofruit draagt een projectkost van 717.000 euro. Europa legt daarvan 287.000 euro op tafel in het kader van het EFRO-programma.