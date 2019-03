Bibliotheek Sint-Truiden start met digitaal uitleensysteem DSS

16u16 0 Sint-Truiden De bibliotheek Toni Coppers heeft maandag haar nieuwe digitale uitleensysteem in gebruik genomen. Hierdoor is het op termijn mogelijk om over heel Vlaanderen boeken te ontlenen en terug te brengen.

De bibliotheek Toni Coppers schakelt een digitale versnelling hoger. Nadat de website eerder een metamorfose kreeg, werd nu ook een nieuw uitleensysteem in gebruik genomen. Tot voor kort had elke bibliotheek nog een lokaal of provinciaal bibliotheeksysteem om boeken uit te lenen of te reserveren. In het kader van de overdracht van provinciale bevoegdheden naar Vlaanderen, is echter beslist om toe te werken naar een volledig nieuw centraal systeem voor Nederlandstalige bibliotheken in Vlaanderen en Brussel.

Slimme stad

“Sint-Truiden is één van de eerste gemeenten in Limburg waar deze nieuwe toepassing uitgerold wordt. Als slimme stad vormen innovatie en digitalisering dan ook belangrijke doelstellingen voor ons. Een optimale en efficiënte dienstverlening voor onze inwoners en bezoekers staat hierbij voorop”, vertelt burgemeester Veerle Heeren.

Schepen van Bibliotheek Jurgen Reniers schetst enkele belangrijke voordelen voor zowel de bibliotheek als de bezoekers: “Inwoners zullen onder andere minder stappen moeten ondernemen om een boek te lenen. Dat gaat nu veel vlotter. Eens het systeem overal gebruikt wordt, zal het mogelijk zijn om pakweg een boek in de ene bib af te halen en naderhand in een ander filiaal waar dan ook in Vlaanderen of Brussel terug te brengen. Dat is een mooie service voor de burger, die in één klap ook een veel ruimere waaier aan boeken ter beschikking heeft.”