Bewoner houdt zelf inbreker in bedwang op kerstavond Toon Royackers

26 december 2018

17u00 2 Sint-Truiden Een koelbloedige inwoner van Gelinden bij Sint-Truiden heeft maandag een inbreker onder bedwang kunnen houden, in afwachting van de politie. De boef was net voor Kerstmis binnen gedrongen in zijn zaak en met een aanzienlijke buit op de vlucht geslagen over de Steenweg. Maar daar werd hij na een korte achtervolging bij de kraag gevat door het slachtoffer zelf.

De dader was even voordien binnen geraakt via de doe-het-zelf zaak ‘De Linde’ aan de Lindestraat. Hij was langs die weg ook de privé vertrekken binnen gedrongen. Daar was hij al voorbij één van de familieleden geslopen. Maar uiteindelijk kwam hij na een rooftocht langs de privévertrekken toch oog-in-oog te staan met een bewoonster. Die sloeg meteen alarm. De dader spurtte daarop de zaak uit en nam via de Steenweg de vlucht. Toevallig kwam daar net één van de eigenaars van de zaak voorbij gereden, die telefonisch al op de hoogte gebracht was over de inbraak. Hij kon achter de dader aangaan, en hem in bedwang houden. In zijn jaszakken had de boef al een aardige buit verzameld. De lokale politie Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken snelde ter plaatse. De verdachte werd meegenomen voor verhoor.