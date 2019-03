Bewonder nu al eerste bloesems in Haspengouw Dirk Selis

25 maart 2019

16u48 0 Sint-Truiden Tien dagen eerder dan verwacht ontluiken de eerste bloesems, met dank aan de ‘winterhittegolf’ van februari. Om Haspengouw onder een bloesemtapijt te bewonderen, moeten de toeristen wel nog even geduld uitoefenen. De bloesems komen het eerste weekend van april op volledige kruissnelheid.

“De eerste bloesems zijn er, een vroegsoortige kersenbloesem. Maar wie dit weekend al wil afzakken naar Haspengouw om zich aan de bloesempracht te vergapen kan teleurgesteld uitkomen. Het is nog wat vroeg voor de perenbloesem en zeker de appelbloesem. Beter kom je het weekend van 6 en 7 april naar onder andere Sint-Truiden, Borgloon en Heers afgezakt. Dan ben je zeker van een volledig bloesemtapijt”, zegt Karlien D’Hamer van het Proefcentrum Fruitteelt.

“Let wel, de fruittelers zijn dan volop bezig met te sproeien. Het is ook een periode waarin er veel schadelijke insecten op de fruitbomen zitten, dus moet er stevig gesproeid worden. We kregen daar al in het verleden al eens verontrustende telefoons over. ‘Moeten die boeren nu juist beginnen te sproeien, net nu wij van De Pinte afzakken om naar de bloesems te komen kijken’. Ja, dat is de broodwinning van de telers hè. Hun portefeuille ligt nu eenmaal in het veld. Dus kijken mag zeker, maar hou er rekening mee dat de teler volop aan het werk is”, zegt D’Hamer.

Weergoden

Afhankelijk van de weergoden krijgen de bomen hun bloesemkleedje in april. Meestal meldt de eerste bloesem zich in de tweede helft van april, in 2017 wat vroeger, in 2018 wat later. Grotendeels zijn de nachttemperaturen in maart bepalend wanneer de zwellende knoppen de eerste bloemetjes tonen. Hoe lang de bomen hun witte of roze kleedje dragen is ook opnieuw afhankelijk van het weer. Vriestemperaturen, hagel maar ook extreem hoge temperaturen voor de tijd van het jaar beïnvloeden sterk de bloesems. Gemiddeld kan de bloeitijd gerekend worden op 10 tot 12 dagen. De kersenbomen zijn eerst met hun bloesem, daarna de perenboom en als laatste de roze bloesem van de appelbomen, maar ook hier spelen diverse factoren een rol, zoals de ligging van de boomgaarden.

Op de website van toerisme Sint-Truiden kan je de situatie van de bloesem op de voet volgen, ga naar www.visitsinttruiden.be en klik door naar bloesemmeter online.