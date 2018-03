Bestuurder gewond na botsing 31 maart 2018

Op het kruispunt van de Grote Steenweg met de Brouwerijstraat in Landen is gisteren om 8.25 uur een ongeval gebeurd waarbij twee voertuigen betrokken waren. V.T. (28) uit Sint-Truiden reed met haar Volkswagen Polo op de Grote Steenweg, maar op het kruispunt met de Brouwerijstraat werd ze plots in de linkerflank gegrepen door de terreinwagen van S.S.(36) uit Tielt-Winge. De Volkswagen was zwaar beschadigd. S.S. werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Tienen. Beide bestuurders bliezen safe. (KBG)