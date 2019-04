Bestuurder gekneld na zware klap in Zepperen Toon Royackers

03 april 2019

19u55 0 Sint-Truiden Op de Dekkenstraat in Zepperen bij Sint-Truiden zijn woensdagnamiddag twee personen zwaargewond geraakt na een ongeval tussen twee auto’s.

Het ongeval gebeurde omstreeks 16 uur, net ter hoogte van het kruispunt met de Nieuw-Dekkenstraat. Brandweerzone Zuid West Limburg moest ter plaatse komen om één van de bestuurders te bevrijden. Daarvoor werd een autoportier open geknipt. Geen van de slachtoffers bleef gelukkig kritiek. Door het ongeval was wel even de Dekkenstraat afgesloten in beide richtingen. Kort na 17 uur werd de omgeving opnieuw vrij gegeven.