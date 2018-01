Beruchte landbouwer (64) mag drie jaar geen dieren houden Birger Vandael

12u28 1 Bob Moors De veroordeelde landbouwer Willy V. Sint-Truiden Landbouwer Willy V. (64) uit Gelinden, deelgemeente van Sint-Truiden, is veroordeeld voor dierenverwaarlozing. Door gebrek aan toezicht overleden onder meer enkele schapen. Het is niet de eerste keer dat de man in opspraak komt. De man krijgt een boete van 18.000 euro en een verbod van drie jaar op het houden van dieren. Ook zijn 42-jarige zoon wordt bestraft.

De feiten werden onder meer vastgesteld op 27 november 2014 en 2 februari 2016. Een keer werden drie ezels en twee pony's onvoldoende verzorgd aangetroffen aan de Schepenbank. In de weide en de schuilhokken van de ezels en pony's slingerden voorwerpen rond waaraan de dieren zich konden kwetsen en er was geen proper, droog en vlak ligbed voorzien in het schuilhok. In de Vrijheersstraat was er geen proper water voor zes varkens, één schaap en één pony en werden er eveneens problemen gemeld met gevaarlijke weiden en een gebrek aan ligbed. Bij de schapen die op 2 februari 2016 werden aangetroffen aan de Schepenbank was er onvoldoende toezicht geweest met de dood tot gevolg. Bij schapen en pluimvee werd toen een gebrek aan diergeneeskundige begeleiding vastgesteld. Zo werden er kalkpoten vastgesteld bij kippen.

Het waren de inspecteurs van de FOD Dierenwelzijn die de dierenverwaarlozing vaststelden bij de landbouwer. Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum uit Heusden-Zolder moest toen drie ezels en drie pony’s weghalen. “Zij leefden echt in een vreselijke modderpoel. Overal lagen afval, ijzer en restanten van autowrakken. De dieren woonden in tijdelijke, onstabiele constructies. De grond was een papperige laag van 20 centimeter uitwerpselen. Eén van de pony’s zat opgesloten in een varkensstal waar geen licht binnenviel”, legde Rudi Oyen van het centrum dit voorjaar uit. “Ook het drinkwater was niet in orde”, voegde de procureur daar tijdens de behandeling nog aan toe.

Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum heeft de ezels en pony’s meegenomen. Bij twee van hen waren de hoeven sterk verwaarloosd, waardoor ze moeite hadden om te lopen. Ze werden onmiddellijk naar een hoefsmid overgebracht en behandeld. Door het gebrek aan verzorging en het voortdurende ploeteren in de modder hadden de pony’s en ezels bovendien zware ontstekingen aan de spieren. “Als je ziet hoe de dieren eraan toe waren, is het niet gewoon dierenverwaarlozing, maar dierenmishandeling”, aldus Oyen.

Al veroordeeld

Willy had al een strafblad. De FOD Dierenwelzijn heeft in 2005 al eens 112 verwaarloosde dieren van zijn erf weggehaald. Twee jaar later moesten inspecteurs opnieuw bij hem langsgaan. Toen nam het opvangcentrum uit Heusden-Zolder zeventien verwaarloosde schapen, een pony en een geit mee. In 2008 is de landbouwer veroordeeld voor dierenverwaarlozing. “De straffen zijn een maat voor niets, want hij zet de dieren op naam van zijn zoon of van iemand anders” vervolgt Oyen. Bovendien is de boer in 2008 door het hof van beroep in Antwerpen veroordeeld voor jarenlange inbreuken op de milieuwetgeving. Onder meer huidig gedeputeerd voor Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove (sp.a) pleitte in het verleden ook al om de acties van de man van dichtbij op te volgen.

Willy zelf betwistte de dierenverwaarlozing. “De dieren zijn niet van mij”, stelde hij onder meer. Vermoedelijk liet hij bepaalde dieren inschrijven op naam van onder meer zijn zoon. Die 42-jarige zoon wordt bijgevolg bestraft voor de feiten. Naast de dierenmishandeling stond de landbouwer ook terecht voor sluikstorten en hinderlijke inrichtingen. Het totaalpakket levert hem de straf van 18.000 euro op, waarvan twee derde met uitstel werd uitgesproken. De rommel moet hij binnen vier maanden opruimen. De komende drie jaar mag hij geen ezels, pony's, schapen, geiten en pluimvee houden en moet de inrichtingen waar de misdrijven plaatsvonden drie jaar sluiten. Zijn zoon betaalt 6.000 euro, waarvan de helft met uitstel en krijgt verder dezelfde voorwaarden als zijn vader.