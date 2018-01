Beruchte boer mag drie jaar geen dieren houden 02u38 2 Foto Dalemans Het is niet de eerste keer dat Willy V. in opspraak komt. Sint-Truiden Landbouwer Willy V. (64) uit Gelinden, deelgemeente van Sint-Truiden, is veroordeeld voor dierenverwaarlozing. Door gebrek aan toezicht overleden onder meer enkele schapen. Het is niet de eerste keer dat de man in opspraak komt. De man krijgt een boete van 18.000 euro en een verbod van drie jaar op het houden van dieren. Ook zijn 42-jarige zoon wordt bestraft.

De feiten werden onder meer vastgesteld op 27 november 2014 en 2 februari 2016. De eerste keer werden drie ezels en twee pony's onvoldoende verzorgd aangetroffen aan de Schepenbank. In hun weiden en schuilhokken slingerden onder meer autowrakken rond, waaraan de dieren zich konden verwonden. En er was geen proper, droog en vlak ligbed in het schuilhok. Omdat de grond een papperige laag was, kregen de pony's en ezels last aan hun hoeven en spieren.





Ook sluikstort

In de Vrijheersstraat was er geen proper water voor zes varkens, één schaap en één pony en werden eveneens problemen gemeld met gevaarlijke weiden en een gebrek aan een ligbed. De schapen die op 2 februari 2016 werden aangetroffen aan de Schepenbank, waren onvoldoende verzorgd, met de dood tot gevolg. Bij het pluimvee werd toen een gebrek aan diergeneeskundige begeleiding vastgesteld. Zo hadden enkele kippen kalkpoten.





De FOD Dierenwelzijn heeft in 2005 al 112 verwaarloosde dieren van het erf van de landbouwer weggehaald. Twee jaar later nam het opvangcentrum uit Heusden-Zolder zeventien verwaarloosde schapen, een pony en een geit mee. Gedeputeerde voor Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove (sp.a) roept op tot een dierenpolitie: "Eén à twee specialisten per zone zou al veel helpen. Het is - net als bijvoorbeeld bij dronken rijden - belangrijk om de naleving van de regels te controleren."





Behalve de dierenmishandeling stond de landbouwer ook terecht voor sluikstorten en hinderlijke inrichtingen. Het totaalpakket levert hem de straf van 18.000 euro op, waarvan twee derde met uitstel werd uitgesproken. De rommel moet hij binnen vier maanden opruimen. De komende drie jaar mag hij geen ezels, pony's, schapen, geiten en pluimvee houden en moeten de stallen en koten waar de misdrijven plaatsvonden drie jaar sluiten.





Vermoedelijk schreef Willy ook dieren in op naam van zijn 42-jarige zoon. Die betaalt 6.000 euro, waarvan de helft met uitstel, en krijgt voorts dezelfde voorwaarden als zijn vader. (BVDH)