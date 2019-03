Benny Su brengt eerste ‘Penspony-plaat’ uit Dirk Selis

13u20 0 Sint-Truiden Benny Su, die in gewone leven Kristof Duchateau (44) heet, is dank zij zijn Facebookpagina MadLipz Sint-Truiden wereldberoemd in Haspengouw. Vandaag klokt zijn Facebookpagina af op 29.380 volgers. Het door hem bedachte woord ‘penspony’, wat wijst op iemand met een behoorlijk bierbuikje, is het meest populaire scheldwoord bezuiden de Demer. Vandaag lanceert hij zijn eerste plaat.

“Door het succes van de internetfilmpjes van Benny Su kreeg ik de vraag om een botsautoplaat te maken. Over de titel moesten we niet lang nadenken. De plaat gaat over het wel en wee van de penspony’s. Het is een echte ambianceplaat geworden met vette beats uit de jaren negentig. De bekende Truiense DJ Frank Mellemans gaat tijdens Sint-Truiden carnaval de plaat grijsdraaien, heeft hij mij beloofd. Dus als alles goed komt staat ‘Penspony’ normaal ten laatste maandag online op Spotify.” zegt Kristof Duchateau.

Pensponyfuif in MacQueen

“Of er nog veel toekomstplannen zijn? Wel, ik geef op 26 april een Pensponyfuif in dancing MacQueen in Borgloon ten voordele van een goed doel en wie weet, als de plaat echt aanslaat, wat we nog allemaal mogen verwachten”, sluit Kristof Duchateau af.