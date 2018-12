Belofte maakt schuld: frituur Casino trakteert voor 30ste verjaardag MMM

30 december 2018

18u55 0 Sint-Truiden Frituur Casino - be Tjèn in Sint-Truiden heeft deze avond tientallen Truienaren getrakteerd op gratis frieten. Het legendarische frietkraam in de Casinostraat bestaat dertig jaar.

Belofte maakt schuld. Etienne Plevoets, de praatgrage frituuruitbater van frietkot Casino in Sint-Truiden zou met Kerst iedereen op gratis frieten trakteren. Reden: het dertig jaar bestaan van de kraam.

Elke inwoner van Sint-Truiden en ver daarbuiten is welkom op 30 december na 17 uur, kondigde hij eerder aan in een ludiek Facebookfilmpje. “Ideaal om het jaar goed af te sluiten", klonk het. En dat dachten ook veel bezoekers. In een mum van tijd stond er een wachtrij met tientallen wachtenden. En de frieten? Die waren nog even lekker als anders.