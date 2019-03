Belgische floristen zetten minderbroeders vlak vóór vertrek in de bloemetjes Dirk Selis

14 maart 2019

18u09 1 Sint-Truiden De Koninklijke Unie van de Floristen van België is op zaterdag 16 en zondag 17 maart te gast op de minderbroederssite in Sint-Truiden. Limburgse floristen maken bloemstukken die passen bij allerlei kunstwerken. Op het einde worden alle tentoongestelde creaties per opbod verkocht ten voordele van het goede doel. Als eerbetoon voor de mindersbroeders, die de site na het weekend verlaten, zetten Truiense floristen de kerk ook letterlijk in de bloemetjes.

Zondag 17 maart vindt de laatste misviering plaats in de minderbroederskerk, waarna de bewoners de deur van de site definitief achter zich dichttrekken. In al de jaren dat ze er verbleven, zijn ze meermaals zo gastvrij geweest hun ‘thuis’ open te stellen voor activiteiten en evenementen.

Gastvrijheid

Anderhalf jaar geleden stelden de Truiense minderbroeders hun gebouw nog ter beschikking van de Koninklijke Unie van de Floristen van België voor Eurofleurs. Dat is het Europees kampioenschap voor jonge bloemenkunstenaars, dat tijdens de editie in Sint-Truiden duizenden bezoekers op de been bracht. Zelfs koningin Mathilde kwam voor die gelegenheid in de hoofdstad van Haspengouw langs. “Dat succes had zeker iets met de bijzondere eventlocatie te maken. Voor de organisatie van ons ‘Limburg feest met bloemen en kunst’ wijken we dus met plezier opnieuw uit naar deze mooie plek. Dat is voor ons ook een manier om de Truiense minderbroeders te bedanken voor hun gastvrijheid. De site vormt op zaterdag 16 en zondag 17 maart het decor van een festival dat zowel artistiek als fleurig te noemen is”, aldus Marijke Walbers van de Koninklijke Unie van de Floristen van België.

Dienstbaarheid

“Dan zetten we ‘onze’ minderbroeders een laatste keer letterlijk in de bloemetjes. Drie Truiense floristen zullen dan samen met hun Limburgse collega’s de kerk decoreren met bloemen. Tegelijk loopt er in de kloostergangen een expo van meer dan 30 kunstwerken. Langs ieder stuk prijkt telkens een bloemenimpressie, naar de hand van een andere Limburgse bloemist. Het resultaat is een niet te missen tafereel van kleuren en vormen, waarvan bezoekers trouwens zelf een deeltje mee naar huis kunnen nemen. De werken worden namelijk per opbod verkocht. De opbrengsten gaan naar Think Pink en Cliniclowns, twee goede doelen”, vertelt schepen van Toerisme Hilde Vautmans.

Praktisch

‘Limburg feest met bloemen en kunst’ is te bezoeken op zaterdag 16 maart van 10u tot 18u en op zondag 17 maart van 14u tot 18u in de minderbroederssite (Minderbroedersstraat 5, 3800 Sint-Truiden). Een toegangsticket kost 5 euro per persoon. Voor kinderen tot 12 jaar is het gratis.

Op zondag 17 maart om 17u30 worden de kunstwerken officieel verkocht aan de respectievelijke hoogste bieders. Bieden kan tijdens de openingsuren op creaties van volgende kunstenaars: Bonni, Eric Philippe, Valère Maenhout, Ricardo, Luc Boy, Guido Christiaens, Tom Herck, Baret, Raoul Chanet, Raf Roefflaer, Eric Goossens, Steven Vandervelpen, Rudi Eurlings, Willo Gonnissen, Somville, Marijke Cloes, Theo Cloes, Eric Maquoi, Boucher, Elisabeth Somorjai, Gerrit Kempeneers en Maja-Linn.