Belgische bloemisten boos op begrafenisondernemers: “Tot 30 procent korting is diefstal” Dirk Selis

18 maart 2019

16u42 0 Sint-Truiden De Belgische bloemisten zullen met hun mooiste bloemstukken uitpakken op Funeral.be, de officiële vakbeurs van de uitvaartsector. Ze doen dit om een statement te maken. Ze zijn het beu dat de begrafenisondernemers hen woekercommissies tot 30 procent opleggen. “Op die manier wordt de klant bedot”, klinkt het.

Directeur Marijke Walbers van de KUFB-URFB, de Koninklijke Unie van de Floristen van België (KUFB) is boos op de begrafenisondernemers. “Onze bloemisten worden de keel dichtgeknepen met kortingen tot 30 procent. Zulke kortingen verstoren de markt en bedotten de klant. Stel, iemand wil voor zijn overleden buurman een bloemstuk van 100 euro bij zijn begrafenisondernemer bestellen. Die vraagt aan zijn bloemist dus een stuk van 70 euro, waaraan die bloemist ook nog iets wil overhouden. Het resultaat is dat de klant uiteindelijk een bloemstuk krijgt dat zijn geld niet meer waard is en vaak ook niet uitblinkt in creativiteit. ”

Altijd maar witte bloemen

“Vaak hoor ik van bloemisten dat ze er toch maar op ingaan, omdat weinig winstmarge nog steeds beter is dan geen winstmarge. Maar ook dat ze er dan meer witte bloemen kunnen indoen, omdat de begrafenisondernemers steevast witte bloemen bestellen. Terwijl alle internationale trends aanwijzen dat de mensen meer kleur op het graf willen. Hier verstoren de begrafenisondernemers de markt een tweede keer. We zullen dan ook dit weekend op de uitvaartbeurs Funeral.be met onze mooiste boeketten uitpakken. We willen duidelijk maken dat we mooie boeketten kunnen maken tegen een aanvaardbare prijs”, besluit Walbers

Rechtstreeks bij de bloemist

Sabrina Vangeffelen heeft een bloemenzaak ‘De Bogaerderie’ in Sint-Truiden en is tevreden met de oproep van haar voorzitter: “Ik geef haar honderd procent gelijk. Ik wil dat mijn klanten een mooi en creatief bloemstuk voor hun geld krijgen. Wanneer je dat bij een begrafenisondernemer bestelt, blijft daar een deel van de initiële som kleven, zo simpel is dat. Dat kan niet de bedoeling zijn. Met tien procent commissie kan ik leven, maar niet meer met 20 en zelfs 30 procent. Daarom dat ik er ook niet structureel mee samenwerk. Mijn klanten kopen rechtstreeks bij mij en dat heb ik het liefst.”

Vraag en aanbod

Voorzitter van Uitvaartunie Vlaanderen Bruno Quirijnen moet even glimlachen als we hem opbellen: “Die had ik nog niet gehoord. Kijk, het gaat erom, waar stapt de familie van een overledene eerst binnen. Bij de bloemist of bij de begrafenisondernemer? De zaak waar hij of zij binnenstapt, heeft de klant en dat is vaak de begrafenisondernemer. Daarbij zijn er veel kleinere bloemisten die de vraag van een begrafenisondernemer niet aankunnen. Dan gaan wij vaak op zoek naar de grotere spelers en dan laten wij de markt spelen en gaan in zee met diegenen die ons de beste condities kunnen geven. De wetten van vraag en aanbod, zeg maar.”