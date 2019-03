Begraafplaatsen Sint-Truiden veranderen van grijs in groen DSS

13 maart 2019

17u21 0 Sint-Truiden Op alle 22 kerkhoven in Sint-Truiden worden de arbeidsintensieve kiezelbodems vervangen door groene zones. Dat is goed voor de natuur, drukt de onderhoudskosten en creëert een rustgevendere atmosfeer. De begraafplaatsen van Halmaal, Gelinden, Gorsem, Schurhoven en Ordingen kregen als eerste een opsmukbeurt.

De stad Sint-Truiden voert momenteel een vergroeningsoperatie door op haar begraafplaatsen. Vorig jaar al maakte op de kerkhoven van Halmaal en Gelinden zowat 1.000 m² grindondergrond plaats voor grasperkjes. Hetzelfde gebeurt nu ook op de begraafplaatsen van Gorsem, Schurhoven en Ordingen. “Sinds het verbod op onkruidbestrijding door middel van pesticides - dat wij strikt naleven - is het onderhoud van de kiezelzones op onze begraafplaatsen een uitdaging geworden. Omdat we niet willen dat onze kerkhoven er onverzorgd bijliggen, hebben we gezocht naar een creatieve oplossing die heel wat voordelen heeft. Het groen draagt bij tot de biodiversiteit, vraagt minder onderhoud en biedt een fraaier uitzicht voor de bezoekers”, zegt schepen van Begraafplaatsen Ingrid Kempeneers.

overige 17 begraafplaatsen

“Na Halmaal, Gelinden, Gorsem, Schurhoven en Ordingen, is het de bedoeling om ook op de overige 17 begraafplaatsen in Sint-Truiden bijkomende graslandjes aan te leggen. Stapsgewijs verandert zo veel van wat nu grijs is op onze kerkhoven dus in groen” besluit Kempeneers.