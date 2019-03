Beeldjes CWRM worden toch verkocht op internet: “Respectloos tegenover mensen die hun leven gaven tijdens de Eerste Wereldoorlog”, vindt kunstenaar Dirk Selis

15 maart 2019

06u25 1 Sint-Truiden Een Oost-Vlaamse vrouw biedt de beeldjes uit het kunstproject ‘ComingWorldRememberMe’ van de Truiense kunstenaar Koen Vanmechelen nu toch te koop aan via sociale media. Nochtans staat expliciet in de voorwaarden dat de beeldjes enkel voor persoonlijk gebruik zijn en niet verkocht mogen worden. “Dit is respectloos tegenover de mensen die hun leven gaven tijdens de Eerste Wereldoorlog”, zegt Koen Vanmechelen. De provincie West-Vlaanderen start een onderzoek.

Voor het kunstproject ComingWorldRememberMe (CWRM), werden 600.000 beeldjes samengebracht in provinciedomein De Palingbeek. De expo opende op vrijdag 30 maart en was te bezoeken tot en met Wapenstilstand. Voor elk werkje werd ook een ‘dogtag’ gemaakt met daarop de naam van een gesneuvelde soldaat. In totaal werd de installatie door meer dan 250.000 bezoekers bezocht. “Met het beeldjesproject wilden we alle slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog op Belgische bodem herdenken door elk slachtoffer een symbool te geven. We wilden daarmee de gesneuvelden op een artistieke manier een plaats geven in onze geschiedenis, maar meer nog in ons heden en in onze toekomst.

Natuurgebied

“We hadden het kunstwerk graag laten staan, maar dat kon niet”, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Myriam Vanlerberghe. “Het gaat hier om natuurgebied en daar doe je niet wat je wilt. In de vergunning die we voor een jaar konden bekomen - en dat op zich was al een huzarenstukje - staat uitvoerig beschreven hoe alles nadien moet worden hersteld.” Dus besloot de provincie West-Vlaanderen dat de mensen een beeldje gratis mochten komen ophalen, op voorwaarde dat ze het zeker niet verder verkochten. Niet geheel naar de zin van de kunstenaar, overigens.

Aangeslagen

Koen Vanmechelen reageert aangeslagen. “Ik was hier niet van op de hoogte, maar ik ben zwaar teleurgesteld. We hebben destijds duidelijk gezegd dat de beeldjes onder geen beding verkocht mochten worden. We hebben contact opgenomen met de provincie West -Vlaanderen en zij gaan dit verder onderzoeken. De beslissing om de beeldjes gratis te verdelen werd genomen door de provincie. Voor mij betekent dit dat de vele huiskamers nu de thuisbasis en het museumarchief worden van het project. Maar wie zo’n een beeldje afhaalde, ging akkoord met voorwaarden dat de beeldjes onder geen enkel beding mogen verkocht worden (ook niet in het kader van een actie voor een goed doel). De beeldjes kunnen enkel dienen als persoonlijk aandenken aan het project. Mijn wens is dat de mensen die een beeldje mee naar huis nemen het op een bijzondere plek in huis zullen bewaren voor het nageslacht om ze over 100 of misschien wel 500 jaar alle 600.000 opnieuw samen te brengen” . De vrouw uit Evergem was niet bereikbaar voor commentaar.