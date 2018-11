Basketbalcoryfee verleent gratie aan twee kalkoenen Cosmocafé decor voor traditie op vooravond van Thanksgiving DSS

21 november 2018

16u04 1 Sint-Truiden Basketbalcoryfee Odell Hodge zakte woensdagmiddag af naar het bekende Cosmocafé in Sint-Truiden om er op de vooravond van Thanksgiving gratie te verlenen aan de twee kalkoenen, met de namen ‘Peas’ en ‘Carrots’.

“Thanksgiving Day is bij ons een nationale feestdag waarop dank wordt gezegd voor de oogst en voor allerlei andere goede dingen”, zegt Odell Hodge, voormalig Amerikaans professioneel basketbalspeler en momenteel manager bij Limburg United. “Een oogstfeest zeg maar. Families komen samen, in steden vinden er optochten plaats en sportfanaten krijgen American Football voorgeschoteld. Het hoogtepunt van deze feestdag is het aansnijden van de kalkoen, de Thanksgiving-turkey. Morgen komt mijn basketploeg Limburg United naar mijn thuis om te vieren”, zegt Hodge, die vroeger ook nog voor het Truiense STBB speelde.

Abraham Lincoln

De traditie dat de president aan de vooravond van Thanksgiving gratie verleent aan een kalkoen bestaat al jaren. President Abraham Lincoln (1861-1865) zou naar verluidt op verzoek van zijn zoon voor de eerste keer een kalkoen gratie hebben verleend. Onder het presidentschap van George Bush senior werd het in 1989 een ritueel.

Peas en Carrots

Odell Hodge gaf naar het voorbeeld van president Trump gratie aan de twee kalkoenen ‘Peas’ en ‘Carrots’. Vanaf nu dus ook een jaarlijkse traditie in het Truiense Cosmocafé. De namen van de kalkoenen, Peas en Carrots, alsook de gratieverlener zijn op een gedenkplaat vereeuwigd. Cosmocafé wil op Thanksgiving buren, collega’s, personeel en uiteraard klanten bedanken. Iedereen is dan ook uitgenodigd voor een Thanksgivingreceptie in het Cosmocafé.