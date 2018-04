Bart Liebens piekt twee keer in Frankrijk 25 april 2018

schieten

Truienaar Bart Liebens uit Groot-Gelmen heeft twee fantastische scores neergezet in de interland tegen Frankrijk. De twee landen hadden elk veertig schutters afgevaardigd naar het Noord-Franse Bully-les-Mines bij Lens. In de categorie luchtpistool haalde Bart 577 op 600: goed voor goud. Ploegmaat Rudolf van Gembloux volgde met 572 punten. De eerste Franse schutter pakte de derde plaats met 570 punten. Liebens ging bovendien met de winst aan de haal in de categorie vrij pistool. Met een score van 547 op 600. Door het dubbele goud verdiende hij twee internationale punten op de rankings. Lieselotte Janssen uit Dilsen-Stokkem greep zilver in de discipline luchtpistool met 558 op 600. De Belgische ploeg won de interland met 22431 punten tegen Frankrijk, dat 22417 punten verzamelde. Het mooie eindresultaat leverde België zo de groepswinst op met slechts een luttel verschil van veertien punten. Bart Liebens verkeert in topvorm voor de Belgische beker in het eerste weekend van mei in Zwevegem. (PLG)