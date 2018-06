Automatische netten en buienradar beschermen Limburgse peren 08 juni 2018

02u51 0 Sint-Truiden De Limburgse peren kunnen in de toekomst ook zware hagelstormen doorstaan. Op het fruitcongres donderdag werd immers dé uitvinding voorgesteld die peren tegen noodweer moet beschermen. Het gaat om automatische netten, die zelfs aangesloten kunnen worden op de 'buienradar'.

Het probleem is bekend: elk jaar worden de Limburgse fruitboeren wel eens verrast door zware stortbuien met hagel. Die hagelkorrels zijn nefast voor het fruit, want ze vernielen de jonge vruchten. Daardoor blijven de kwekers dan met vernield en onverkoopbaar fruit achter.





"Voor fruit zoals appels is er al een goede oplossing", zegt directeur Dany Bylemans van het Proefcentrum Fruit. Zijn centrum ondersteunt de sector met onderzoek en experimenten. Bij appels hangen we gewoon netten boven de boomgaard. Die vangen de zware hagel op, zodat de oogst beter beschermd is. Voor peren is dat veel minder evident. Je hebt al donkere en zware netten nodig om het fruit te beschermen, en peren hebben voldoende licht nodig. We kunnen de netten daardoor niet permanent boven de perenbomen hangen. Enkel bij hagel moeten ze de oogst beschermen, nadien moeten ze telkens weer weg. Daarom hebben we nu automatische netten ontwikkel. Die gaan elektronisch dicht als er noodweer voorspeld is, en ze schuiven weer open als de storm voorbij is. Je kan het systeem laten bedienen via de smartphone van de landbouwer, maar je kan het in de toekomst evengoed aansluiten op de buienradar."





(RTZ)