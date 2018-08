Augustuskermis afsluiter van bruisende zomer 25 augustus 2018

02u44 0 Sint-Truiden De zomer afsluiten, dat doen ze in Sint-Truiden naar goede gewoonte met de kermis. Meer dan tien dagen lang staan in de binnenstad ruim 70 kleurrijke draaimolens, gezellige kraampjes en spectaculaire attracties.

"De kermis is een echte traditie in de hoofdstad van Haspengouw. Ze lokt veel volk naar de stad, wat ook de handelaars en horeca ten goede komt. Het is een plezant uitje voor jong en oud", zegt schepen Pascal Vossius.





Vuurwerk

Woensdag kunnen bezoekers hun ogen de kost geven tijdens het spectaculaire vuurwerk. Dat start om 21.30 uur. Donderdag 30 augustus zijn andersvaliden van 14 uur tot 17 uur eregast op de Dag voor personen met een beperking. En wie de kermis budgetvriendelijk wil afsluiten, moet op maandag 3 september vanaf 14 uur zeker langsgaan op de 2 euro-dag.





(DSS)