Atelier Radoux steekt Truiens wapenschild in nieuw jasje

06 december 2018

10u46 9 Sint-Truiden Atelier Radoux is geboren, het grafische bureau van Stefanie Radoux. Haar creatief bloed heeft ze met 100 procent zekerheid te danken aan voorvader Pierre ‘Pie’ Radoux, dé kunstsmid van Sint-Truiden. Hij is een ware inspirator voor Stefanie. Maar ook voor de Truienaars en toeristen schept hij door zijn werken een beeld over het ‘adellijke’ leven in Sint-Truiden, begin 19de eeuw.

“Pierre, mijn voorvader, is geboren in 1864. Hij was een belangrijke kunstsmid in Sint-Truiden en specialiseerde zich vooral in lus- en krultechnieken, waardoor huidige smeedwerken hem nu nog herkenbaar maken. In 1907 ontving hij de Gouden Medaille voor siersmederij van Leopold II.” zegt zaakvoerder Stefanie Radoux

Tweekoppige adelaar

“Zijn bekendste werk is het ‘Perron’ op de Grote Markt, aan het stadhuis. De tweekoppige adelaar staat er al een lange tijd te pronken. Het betekent ‘goede stad’. Ten tijde van de regering van het Prinsdom Luik stond dit voor vrijheid, autonomie en rechtvaardigheid. Dit benadrukte het belang en de welvarendheid van de stad. Sint-Truiden is, naast Luik, de enige die dit beeld ook als wapenschild gebruikt. En aan het oorlogsmonument langs de Sint-Maartenkerk ligt zijn groene bloemenkrans. Vergeet hierbij ook niet de hekken van de bloemenperken aan de kerk. Ook in de Stationsstraat en aan het kasteel van Ordingen kan je hekwerken van hem bewonderen.” vertelt een fiere Stefanie

Nieuw jasje

“Ik smeed nog dagelijks zaken in elkaar”, legt Stefanie uit. “Ik ben de vijfde en laatste generatie ‘Radoux’, dus aan het uitsterven. Ik ben geen kunstsmid, maar gebruik een hedendaagse kunstvorm, namelijk de grafische vormgeving. Als logo voor mijn onderneming heb ik dan ook het Perron in een modern jasje gestoken. Hiermee verwijs ik naar de familiale band en geërfde creativiteit van hem. De tweekoppige adelaar staat symbool voor een ruime blik en ongekende mogelijkheden. Die mindset probeer ik ook telkens door te voeren in mijn ontwerpen. “