Archeologen zoeken vanaf maandag begraafplaats met 3.000 skeletten onder Groenmarkt Grootste middeleeuwse site in Limburg geeft hopelijk haar geheimen prijs Dirk Selis

11 januari 2019

13u51 0 Sint-Truiden Er borrelt iets onder de Groenmarkt. Met deze slogan trapt Sint-Truiden de archeologische werken op de Groenmarkt op gang. Die zijn nodig om de Groenmarkt om te vormen tot een belevingsplein.

Maandag start het archeologische onderzoek op de Groenmarkt. Dat zal naar verwachting drieduizend skeletten aan de oppervlakte brengen. Van de elfde tot de zeventiende eeuw bevond zich langs de Onze-Lieve-Vrouwekerk namelijk een begraafplaats. “Zulke grote opgravingen zijn vrij uniek in ons land. Door de omvang zal het onderzoek zes maanden duren. Ondertussen zullen we de site ontsluiten voor bezoekers. Hiervoor werken we nu een traject uit. Daarnaast zien we erop toe dat je nog rond de werf kunt passeren”, zegt schepen van Openbare werken Ingrid Kempeneers.

“Winkels blijven bereikbaar. We kleden de werf daarom ook aantrekkelijk in met werfdoeken. Deze campagne maakt shoppers en voorbijgangers duidelijk dat er iets borrelt onder de Groenmarkt. Dat is een verwijzing naar de interactieve waterpartij, de speelse blikvanger op de vernieuwde Groenmarkt”, vertelt schepen van Middenstand Jos Pierard.

Middeleeuwse grens

“Het is de grootste middeleeuwse site ooit in Limburg die we gaan opgraven. Je kunt het vergelijken met de opgravingen aan de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen”, legt archeoloog Maxim Hoebreckx van het Archeologische Projectbureau Aron uit. “We zitten midden in het middeleeuwse Sint-Truiden. We verwachten er de grens tussen de abdij - die in handen was van de abt - en de stad Sint-Truiden - die in handen was van de Graven van Loon - te kunnen vinden. Het is ook een unieke kans om aan de hand van de beenderen te ontdekken hoe de Truienaren leefden, wat ze aten, waar ze aan stierven, hoe oud ze werden. Maar ook hoe de stad ontstaan is. Want daar is weinig over geweten.”

Timing

De Groenmarkt moet op termijn een ontmoetingsplaats worden, met naast een fontein ook zitbanken en recreatieve elementen. Beleving zal centraal staan. Het Trudoplein en de aanpalende delen van de Diesterstraat, Meinstraat en Plankstraat worden ook vernieuwd. Alles moeten tegen de lente van 2020 klaar zijn, onverwachte vondsten en slecht weer buiten beschouwing gelaten. Vooral de timing baart de handelaars van Sint-Truiden grote zorgen. “Daarom voeren we een open communicatie naar de burgers en dan vooral de betrokkenen rond de werf. MinderHinder-coördinator Tom Buntinx is het aanspreekpunt, er staan allerlei infopanelen in het stadhuis en op werveninsinttruiden.be is regelmatig een update te lezen”, besluit Pierard.