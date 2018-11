Anonieme politiewagen plots niet zo anoniem meer DSS

13 november 2018

23u09 0 Sint-Truiden Nog voor het nieuwe anonieme voertuig van de politie Gingelom-Nieuwerkerken-Sint-Truiden het commissariaat bereikte stond de auto al op Facebook te bewonderen. Medewerkers van de Peugeotgarage testen de auto even uit en laten de sirene eens goed loeien.

Op zondagochtend 4 november geraakte het anonieme voertuig van de politie Gingelom-Nieuwerkerken-Sint-Truiden op de Luikersteenweg in Sint-Truiden betrokken in een zwaar ongeval. Een witte bestelwagen greep de politiewagen in de flank toen die laatste mogelijk een manoeuvre maakte. De klap was zo hevig dat de politiewagen een veld in werd geslingerd. De brandweer moest ter plaatse komen om twee agenten van politie Gingelom-Nieuwerkerken-Sint-Truiden te bevrijden. De bevrijding op zich duurde maar liefst meer dan een uur. De anonieme politiewagen was total loss.

Korpschef “not amused”

Er moest dus snel een vervangvoertuig komen en er werd een bestelling geplaatst bij de plaatselijke Peugeotgarage. Maar het nieuwe politievoertuig verloor zijn anonieme status al snel toen het vanavond op een Facebookpagina stond te blinken waar mensen veelal politiecontroles aan elkaar signaleren. “Zet de sirene, nog eens aan”, hoor je de garagisten lachend in het sappig Truiens dialect tegen elkaar zeggen. De korpschef Steve Provost kon er evenwel niet mee lachen “Een zware fout van de Peugeotgarage, dit krijgt nog een staartje”