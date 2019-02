An officer and a gentleman op Truiense Grote Markt: 630 kandidaat Onderofficieren stellen zich voor Peterschap wordt opgedragen aan Ontmijner Johan Bosmans (1965-2012) Dirk Selis

08 februari 2019

Afgelopen donderdag werd traditioneel de nieuwe promotie kandidaten van de Koninklijke School voor Onderofficieren, Campus Saffraanberg, plechtig voorgesteld met een militaire parade op de Grote Markt van Sint-Truiden.

De plechtigheid werd druk bijgewoond door vrienden en familie en werd opgeluisterd door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, onder leiding van kapitein-commandant kapelmeester Yves Segers. Tijdens de plechtigheid stonden 7 pelotons met Franstalige en 9 pelotons met Nederlandstalige kandidaten van het Departement Militaire Vorming opgesteld. Het Departement Technische Vorming stelde 2 pelotons op van de Voorbereidende Divisie op de Koninklijke Militaire School en 3 pelotons van de Algemene Technische Opleiding.

Peterschap Johan Bosmans

Traditioneel kent men aan de nieuwe promotie een peterschap toe. Voor de promotie 2018 werd dit peterschap aan adjudant Johan Bosmans (1965-2012) toegewezen. Johan begon zijn militaire loopbaan in de Koninklijke Technische School van Saffraanberg als kandidaat beroepsonderofficier Technieker bij de Luchtmacht. Na zijn opleiding werd hij wapenmaker, eerst bij de 25ste Logistieke Wing, daarna bij de 10de Tactische Wing. In 1991 schoolde hij zich om tot ontmijner. Deze functie was zijn droomjob, tot die fatale 23ste augustus 2012. Tijdens de vernietiging van oude pyrotechnische middelen op het schietterrein te Helchteren ontstond een steekvlam. Ondanks zijn eigen zware brandwonden hielp hij zijn collega nog uit de brandhaard. Helaas overleed Johan later die dag. Hij was zeer sociaal en stond altijd klaar om bij te springen waar nodig. Hij werd door zijn collega’s op handen gedragen. De plechtigheid werd afgesloten met een defilé