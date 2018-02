Ambitieuze partij Welzijn, Mens & Dier stelt zich voor 21 februari 2018

02u51 0 Sint-Truiden De nieuwe partij WM&D (Welzijn, Mens & Dier) heeft zich gisterenmiddag voorgesteld in Sint-Truiden. De partij wil in de eerste plaats opkomen voor de dierenrechten. Verder mikt de partij op de hervorming van politieke mandaten, een socialer woningbeleid en goedkopere en gezondere voeding. Het is na DierAnimal de tweede dierenpartij op twee dagen tijd die zich voorstelt.

WM&D focust zich vooral op de dieren. Zo wil de partij een hogere omheining voor elke losloopweide in de gemeente, zodat incidenten vermeden kunnen worden. Ook de zwemvijver in Sint-Truiden moet volgens de partij vermaakt kunnen worden, momenteel verwonden de honden zich aan de scherpe kantjes. Verder wil de partij een voedselbank voor huisdieren en wil men erkenning van de dierenrechten. Ten slotte staan een dierenambulance, meer inspecteurs bij dierenwelzijn en een verbod op bestrijdingsmiddelen van bijen op de verlanglijst van de partij. WM&D droomt onder meer van een suikertaks en een zone 30 voor het hele centrum van Sint-Truiden. Politici zelf zijn de grootste verliezers, want de partij wil dat ze maar één bezoldigd mandaat zullen kunnen opnemen.





Interesse

WM&D zal opkomen in Sint-Truiden. "In welke vorm is vooralsnog niet duidelijk", stelt voorzitter David Vanroelen, die de partij samen met ondervoorzitter Lily Schelfhaut presenteerde. "Er zijn twee partijen die interesse tonen in een kartel met ons, maar we houden de boot af. Eerst willen we kijken welke mensen we vinden om op onze lijst te zetten." Ook in Hasselt, Tienen, Aalst en Leuven zou de partij werken aan een lijst. Voor de Vlaamse en federale verkiezingen van 2019 heeft WM&D dus ook ambities. "Er lopen gesprekken in Brussel en we hebben contact met Vlaamse parlementsleden en bekende Vlamingen." (BVDH)