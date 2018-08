Alle regels voor fuiven en evenementen in politiereglement 25 augustus 2018

Een nieuw politiereglement schept duidelijkheid in de verschillende regels en procedures waaraan organisatoren van fuiven en evenementen in Sint-Truiden moeten voldoen.





Het stadsbestuur zet hierbij een volgende stap in de professionalisering van zijn evenementenbeleid. In de toekomst komt er daarom ook een centraal fuif- en evenementenloket.





Bruisende stad

Sint-Truiden is een bruisende stad waar elke dag iets te doen is. Jaarlijks vinden er zowel in het centrum als in de deelgemeentes meer dan 1.500 evenementen en activiteiten plaats.





"We hebben daarom een centrale evenementendienst uitgebouwd, die alle evenementen coördineert en waar nodig bijstuurt. Dankzij zo'n geïntegreerde aanpak kan alles efficiënter en vooral ook veiliger verlopen", zegt schepen van Evenementen Pascal Vossius.





In die zin komt er nu ook een nieuw politiereglement rond fuiven en evenementen. Dat bundelt alle reglementen en richtlijnen die van toepassing zijn in één overzichtelijk document.





"Er bestonden heel wat verschillende procedures op evenveel bestuursniveaus, maar organisatoren weten vaak niet waar ze allemaal rekening mee moeten houden. Alles wat van belang is, hebben we daarom samengebracht en waar nodig verduidelijkt", vertelt burgemeester Veerle Heeren.





