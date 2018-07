Al weken reukje aan leidingwater: "Drinkbaar of niet? Watergroep zwijgt" DIRK SELIS

25 juli 2018

02u39 8 Sint-Truiden Er schort iets aan het leidingwater in het Wellense Berlingen en het Truiense Brustem. Inwoners klagen nu al weken over water met een sterke ijzergeur. De Watergroep zoekt naar oplossingen. Wellens burgemeester Els Robeins reageert furieus. "Of het water drinkbaar is, weten we nu nog stééds niet."

Thrisette Reynders uit de Wellense Berlingenstraat 13 drinkt nu al weken geen kraantjeswater meer. "Het water ruikt alsof het uit een septische put komt. Na een uurtje wordt het ook helemaal bruin van kleur", vertelt ze. "We hebben naar De Watergroep gebeld, maar worden van het kastje naar de muur gestuurd." In Sint-Truiden is op de Tongersesteenweg hetzelfde verhaal te horen. Inwoner Jos Lavigne heeft ondertussen zelfs contact gezocht met een labo. Hun onderzoek toonde aan dat de ijzerwaarden in het leidingwater onaanvaardbaar hoog zijn.





Risico?

De Watergroep geeft het probleem toe en reageert nu voor het eerst na een maand van overlast bij monde van haar woordvoerder Kathleen De Schepper: "Wij wachten momenteel op de definitieve resultaten van de waterstalen die eind vorige week zijn genomen. Wij kunnen wel alvast bevestigen dat de bacteriologische kwaliteit van het water in orde is. Zodra de definitieve analyseresultaten gekend zijn, zullen wij die ook meedelen aan de betrokken gemeentebesturen. Maar er is momenteel geen enkele reden om ervan uit te gaan dat er een mogelijk risico is voor de volksgezondheid. Wij vermoeden dat de oorzaak van het probleem ligt bij kleine luchtbelletjes die door werken in het water zijn terechtgekomen. Wanneer het water met die luchtbelletjes in contact komt met stalen leidingen, zorgt dit voor verhoogde ijzerconcentraties. Het spoelen van de leidingen heeft tot nog toe geen definitieve oplossing kunnen bieden, maar we bekijken momenteel hoe we dit probleem definitief van de baan kunnen krijgen."





Factuur

Burgemeester Els Robeyns reageert furieus: "Vanuit de gemeente Wellen hebben we herhaaldelijk contact opgenomen met de Watergroep. Na lang aandringen zijn ze vorige week stalen komen nemen. Maar het blijft tergend lang wachten op de resultaten. Wanneer ik aandring, krijg ik als antwoord dat die resultaten er ergens begin volgende week zullen zijn. Ondertussen bekijken ze intern hoe ze verder gaan communiceren. Ik vind deze manier van antwoorden van een overheidsinstantie werkelijk schandalig. De mensen moeten toch weten of het veilig is om het drinkwater te drinken! Het kan niet zijn dat de resultaten 10 dagen op zich laten wachten. Dan heb ik het nog niet gehad over de factuur die de mensen voor stinkend water moeten gaan betalen."