Al 18.000 honden gered in Spanje 17 februari 2018

Fabienne Paques, die uit Sint-Truiden komt, maar al 18 jaar in Zuid-Spanje woont, heeft daar met haar organisatie 'Spaanse Honden in Nood' (SHIN) al 18.000 zwerfhonden gered. "Mijn ultieme droom is ooit overbodig worden, maar dat is niet voor meteen", vertelt ze.

Samen met haar man Dirk wou Fabienne eigenlijk gewoon van de Spaanse zon genieten, maar het koppel was geschokt door de schrijnende situatie waarin de vele zwerfhonden in Spanje verkeren. De manier waarop de zogenaamde 'perrera's' vervelende honden in opdracht van de Spaanse overheid afmaken, stond hen allerminst aan.





Samen met de Nederlander Ton van den Broeck startte Fabienne met het huren van enkele kennels in Mijas Costa bij Malaga, waar honden liefdevol verzorgd werden. Dirk nam foto's van de honden en toonde ze aan toeristen op terrasjes, in restaurantjes en bij familie, vrienden en kennissen. Langzaam maar zeker groeide SHIN op die manier uit tot de organisatie van vandaag.





400 vrijwilligers

Met behulp van meer dan 400 vrijwilligers en giften kunnen gezinnen de honden opvangen, zodat kandidaat-adoptanten met hen kunnen kennismaken.





Vandaag bezoeken Fabienne en haar medewerkers wekelijks de perrera's om zoveel mogelijk honden te kopen en zo te redden. Ook mishandelde en getraumatiseerde honden worden gered uit dozen, containers of gewoon in erbarmelijke levensomstandigheden van de straat geplukt. Elke hond krijgt een profiel op SHIN en er wordt bekeken of ze geschikt zijn voor adoptie. Wanneer de hond uiteindelijk naar zijn adoptiegezin in België, Nederland of Oostenrijk wordt overgevlogen, heeft hij een paspoort, chip, is hij gevaccineerd en getest op ziektes, en is hij gecastreerd of gesteriliseerd. Na de adoptie neemt SHIN nog regelmatig contact op met de adoptanten, om na te gaan of alles goed verloopt.





Dankbaar

"Het is trouwens ongelofelijk dat onze honden, ondanks hun soms verschrikkelijke 'rugzakje' vaak vrolijke, dankbare dieren zijn gebleven die hun vertrouwen in de mens niet hebben verloren", aldus Fabienne.





Voor meer informatie kan je surfen naar www.facebook.com/FabiennePaques





