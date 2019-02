Aftrap van Playing for Succes op Stayen DSS

13 februari 2019

21u16 0 Sint-Truiden Leren in een topsportomgeving: dat is waar Playing for Succes voor staat. Gedurende acht weken stelt STVV zijn infrastructuur ter beschikking van leerlingen uit het basisonderwijs. PXL-studenten zorgen met de vzw Playing for Success voor een stimulerend aanbod aan educatieve activiteiten die uiteraard gelinkt zijn aan het voetbalgebeuren.

De vzw Playing for Success is al actief bij eersteklassers zoals Club Brugge en Racing Genk. Maar de samenwerking met STVV is nieuw. Acht basisleerlingen zijn door de Truiense scholen aangeduid en volgen vanaf vandaag een zevenwekenprogramma, telkens op woensdagnamiddag. Ze krijgen een programma met als thema voetbal.

Opmeten van het veld

“Het opmeten van het veld, een begroting opstellen, de herkomst van de spelers in kaart brengen, interviewtechnieken onder de knie krijgen, een sessie rond gezonde voeding van de sportdokter… het is maar een greep uit het programma” vertelt Fien Roggen van PXL-Education.

Maatschappelijk engagement

“De formule loopt reeds in andere eersteklasseclubs en studies tonen aan dat leren in een dergelijke exclusieve omgeving een boost betekent voor het welbevinden en de leermotivatie van de doelgroep. Daarnaast geeft STVV met dit concept een mooie invulling aan zijn maatschappelijk engagement. Het programma is gratis, dankzij onze samenwerking met sponsors zoals Electrabel en de Nationale Loterij. De leerlingen krijgen een positievere houding tegenover school, waardoor de kans op afstuderen en een plaats op de arbeidsmarkt worden vergroot. ” vertelt centrumcoördinator Christophe Danschutter van Playing for Succes.

Steven De Petter

STVV-speler Steven De Petter stond te springen om peter te worden van dit project en was aanwezig tijdens de eerste les op Stayen: “Ik vind dit een topinitiatief en ik hoop dat de kinderen veel bijleren tijdens deze toffe sessies hier op Stayen. Ik keer enkele keren terug en wie weet neem ik op het einde van de sessies wel een klein cadeautje mee”.