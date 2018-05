Abdijtoren kleurt roze voor Dag Tegen Homofobie 18 mei 2018

02u42 0

De stad Sint-Truiden heeft gisteren de regenboogvlag laten wapperen op het Abdijplein. De Abdijtoren kleurde zelfs helemaal roze. Reden: de Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie. "Als stadsbestuur willen we duidelijk maken dat discriminatie, intimidatie en geweld tegen holebi's en transgenders hier niet getolereerd wordt", klinkt het. "Op het Abdijplein hijsen we daarom een aantal dagen de regenboogvlag, hét symbool van de internationale LHBT-gemeenschap. Bovendien krijgt de belichting van de abdijtoren een roze keur." In de bibliotheek is er een 'Bookpride' waarbij boeken rond anders-geaardheid extra in de kijker worden gezet. (MMM)