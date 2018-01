Aantrekkelijke avondloop in Sint Truiden 25 januari 2018

Veldlopen

De volgende LLC manche wordt zaterdag ingericht door TACT op het domein 't Speelhof, ook dit jaar is er gekozen voor een avondcross. De omloop is standard uitgerust met ledverlichting, maar op de start- en aankomstzone wordt er extra verlichting voorzien. Om 16 uur wordt het eerste startschot gegeven voor de allerkleinsten, de seniores heren sluiten af tegen 19.30 uur.





"We kijken uit naar sportieve en spannende wedstrijden met een massa enthousiaste supporters. Verschillende Limburgse toppers, in alle categorieën, bevestigden reeds hun deelname. DCLA komt ook telkens met een grote en sterke groep lopers vanuit Vlaams-Brabant afgezakt. Ook onze Waalse vrienden zullen zeker aanwezig zijn", weet Karel Croes. "Ook de TACT-atleten doen het dit jaar uitzonderlijk goed in het Limburgs Cross Criterium. Niet alleen qua aantal deelnemende atleten, maar ook de podiumplaatsen en overwinningen komen vlot binnen. Zij zullen uiteraard in grote getale aan de start verschijnen."





LCC-leider Steven Heemskerk (ATLA) zal niet starten. Een kans voor Hendrik Vanden Berk (DALO), twee jaar geleden nog winnaar in Sint Truiden, om een gooi te doen naar de eerste plaats. (KUG)