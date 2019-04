95 Truienaren en toeristen kamperen tussen de bloesems DSS

19 april 2019

17u09 0 Sint-Truiden Een aantal gelukkigen ontwaakt bij de start van het paasweekend middenin de Haspengouwse boomgaarden. Zij nemen deel aan het unieke kampeerarrangement van Toerisme Sint-Truiden en fruitbedrijf Porreye.

Fruitbezoekjes, fiets- en wandeltochten, pop-upterrassen,…: in Sint-Truiden kunnen inwoners en bezoekers op tal van manieren de bloesempracht beleven. Aan de start van het paasweekend doet een aantal onder hen dat op een unieke manier: al kamperend tussen de bloeiende fruitgaarden. “Zo kun je de mooie bloesems écht volop beleven, letterlijk in al hun geuren en kleuren. Je wordt helemaal één met de natuur. Vanavond zullen 95 personen van dit unieke aanbod gebruik kunnen maken, goed voor 40 tentjes in de boomgaarden van fruitbedrijf Porreye in Kerkom. Dat is een derde meer dan de eerste editie ondertussen al twee jaar geleden. Tussen de bloesems genieten de deelnemers van een knus kampvuur, zwierige muziek, lekkere avondhapjes en plaatselijk bereide lekkernijen als ontbijt. Echt een totaalervaring, waarmee we een weekend vol bloesemplezier aftrappen”, zegt schepen van Toerisme Hilde Vautmans.

“Deze gastvrije service maakt het namelijk helemaal compleet. Voor de deelnemers een mooie start van het paasweekend, waarin er nog een heleboel andere leuke dingen te doen zijn. Het beloven drie stralende dagen boordevol plezier te worden”, besluit burgemeester Veerle Heeren.